Segundo persona en Alaska sufre reacción adversa por vacuna Pfizer

La primera persona que se sintió mal tras recibir la vacuna Pfizer/BioNTech se encuentra estable

México.-Una segunda persona que trabaja el sector salud en Alaska sufrió una reacción adversa tras haber recibido la vacuna Pfizer/BioNTech contra Covid-19.

Según la cadena de noticias rusa RT, el Hospital Regional Bartlett en Juneau dijo que la reacción adversa a la vacuna Pfizer/BioNTech fue leve. Posteriormente a la afectada se le aplicó una inyección de antihistamínicos y una hora después se sintió bien.

“Un segundo miembro del personal experimentó hinchazón en los ojos, mareos y picazón en la garganta diez minutos después de haber sido inyectado con la vacuna. Su reacción no se consideró la anafilaxia (reacción alérgica)” Hospital Regional Bartlett

Reportan reacciones adversas por vacuna Pfizer/BioNTech

El 16 de diciembre se detectó la primera persona empleada del sector salud en Alaska con reacciones adversas tras haberle aplicado la vacuna Pfizer/BioNTech, publicaron los periódicos estadounidenses The Washington Post y The New York Times.

La afectada tuvo que ser hospitalizada y más tarde la reportaron estable. Anteriormente no había sufrido reacciones alérgicas a ningún medicamento, aunque se desconoce si tenía otro tipo de alergias.

Ni la farmacéutica de Estados Unidos, ni la de biotecnología alemana, ni autoridades de Alaska dieron su versión de los hechos sobre la vacuna Pfizer/BioNTech.

Vacuna Pfizer/BioNTech causa reacciones negativas en Reino Unido

No es la primera vez que la vacuna vacuna Pfizer/BioNTech causa reacciones adversas en las personas que se les aplica. En Reino Unido dos personas con historial de alergias severas sufrieron una reacción negativa.

Tras el incidente con la vacuna Pfizer/BioNTech , la agencia reguladora británica advirtió que no se vacunen las personas que en el pasado hayan experimentado reacciones alérgicas graves a medicinas, alimentos u otra vacuna.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC, en inglés) sí permiten que la vacuna Pfizer/BioNTech en personas con alergias severas, pero les piden tener supervisión médica 30 minutos después de haber recibido la inyección en caso de alguna reacción adversa.

