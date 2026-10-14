En la provincia de Bajitpur, en el estado de Bihar, India, lugareños creen que una joven llamada Nisha Kumari está poseída por la diosa Maa Kali.

Medios locales han reportado el episodio, mientras que en redes sociales circulan videos de la joven de 17 años acostada sobre una cama de clavos y rodeada de dinero y ofrendas.

Los padres de la menor aseguran la posesión, declarando que no siente dolor ni presenta heridas derivadas de la cama, la cual está conformada por 35 kilos de clavos.

Dentro del hinduismo, la diosa Maa Kali representa el tiempo, la energía cósmica y la destrucción del mal.

Crece preocupación por salud de joven supuestamente poseída en India

El caso de la joven de 17 años supuestamente poseída por la diosa Kali, ha atraído la atención de curiosos y creyentes, quienes se han dado cita para presenciar lo que muchos han denominado un “descenso divino” o “manifestación”.

De acuerdo con las declaraciones que los padres han dado a medios, Nisha perdió la capacidad de hablar desde que inició el supuesto episodio de posesión.

Joven supuestamente poseída por la diosa Maa Kali (Captura de video)

Cabe destacar que el caso también ha generado debate tras la viralización de las imágenes de Nisha Kumari postrada en una cama de clavos.

Y es que más allá del claro fervor por parte de vecinos y visitantes de regiones aledañas, en redes hay preocupación y críticas por la salud de la menor.

Entre los señalamientos destacan abuso, fanatismo religioso y falta de una evaluación médica pertinente, pues hay quienes sugieren un problema médico o un trastorno psicológico que no ha sido tratado.

Hasta el momento, no es posible confirmar si la joven cuenta con algún diagnóstico clínico que señale enfermedad o trastorno, mientras que creyentes se siguen dando cita en el lugar de la aparente manifestación.