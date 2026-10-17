Donald Trump lanzó burlas a Canadá tras el cambio de nombre del Lago Ontario a Lago América.

Google conservó el nombre de Lago Ontario para sitios de Canadá, mientras que para Estados Unidos se llama Lago América para concordar con datos del Sistema de Información de Nombres Geográficos.

El Lago Ontario ahora es el Lago América, no es oficial, está en Google Maps. Google Maps lo es todo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump se burla del cambio de nombre del lago Ontario a Lago América

A mediados de agosto, Google Maps cambió el nombre del Lago Ontario a Lago América y Donald Trump se volvió a burlar de la situación durante un mitin en Dalton, Georgia.

Donald Trump expresó que aunque aún no es oficial, el Lago Ontario ya es Lago América, ya que Google Maps lo renombró así en su plataforma.

Apple Maps cambia el lago Ontario por “Lake America” tras orden de Trump (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El cambio de nombre del Lago Ontario se dio en agosto de 2026, cuando de nueva cuenta el mandatario estadounidense decidió cambiar la información geográfica como lo hizo con el Golfo de México, al que llamó Golfo de América.

Canadá rechazó el cambio de nombre y Melanie Joly, ministra de industria de este país, aclaró que ellos siempre lo llamarán Lago Ontario.

El Lago Ontario forma parte de los cinco lagos que se extienden entre Canadá y Estados Unidos.

Donald Trump ordenó el cambio del nombre del Lago Ontario, en medio de las rencillas con Canadá por la falta de negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Google explica por qué cambió el nombre del Lago Ontario

A más de un mes de que Lago Ontario cambiara de nombre en Google Maps, Donald Trump quiso burlarse de la modificación en medio de las campañas para que el partido Republicano mantega el control del Congreso en Estados Unidos.

Tras la controversia por el cambio de nombre, Google expresó que el nombre de Lago Ontario permanecería para el sitio de Canadá, mientras que en sitios de Estados Unidos sí se realizaría el cambio a Lago de América.

Google mencionó que realizó este cambio para concordar con las fuentes oficiales del gobierno, específicamente con el Sistema de Información de Nombres Geográficos.