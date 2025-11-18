Durante un evento en Washington, D.C., Donald Trump presumió ser el primer cocinero de McDonald’s que se convirtió en presidente de Estados Unidos.

“Tengo el honor de presentarme ante vosotros como el primer ex cocinero de frituras de McDonald’s que llega a ser Presidente de Estados Unidos. Y en realidad estuve allí unos 30 minutos, y fueron 30 minutos más de lo que estuvo Kamala , a pesar de su trabajo en McDonald’s. Eso no funcionó demasiado bien”. Donald Trump

Donald Trump revela su pasado como cocinero en McDonald’s y presume ser ahora el presidente de Estados Unidos

El lunes 17 de noviembre de 2025, Donald Trump tuvo una participación en la McDonald’s Impact Summit 2025 y presumió su pasado como cocinero en la franquicia de comida rápida.

Ante sus palabras, Donald Trump presumió ser el único cocinero de McDonald’s que ha logrado ser presidente de Estados Unidos.

Cabe recordar que esta broma de Donald Trump y su pasado en McDonald’s, se remonta a una campaña que realizó en octubre del 2024 en Pensilvania, en donde el presidente de Estados Unidos servía papas fritas mientras las cámaras grababan.

En dicha campaña se podía ver a Donald Trump entrar a McDonald’s entre aplausos y vitoreos de los clientes y empleados, mientras tomaba una espátula y se dirigía a la estación de papas:

“Hola a todos. Es mi primer día en McDonald’s: estoy buscando trabajo. Ahora he trabajado 15 minutos más que Kamala en McDonald’s”. Donald Trump

Durante su estadía en McDonald’s, Donald Trump repartió papas fritas, tomó órdenes del autoservicio y habló con periodistas sobre los salarios.

Donald Trump presumió ser el primer cocinero de McDonald's en ser presidente de Estados Unidos (Doug Mills / Reuters))