Avalancha en la Sierra Nevada en California sorprende a un grupo de personas; reportan que es la peor que se ha registrado en Estados Unidos en cuatro décadas.

Autoridades de California dieron ha conocer que fueron encontradas sin vida 8 personas, uno más sigue desaparecido después de haber sido sepultado por la avalancha.

Autoridades confirman que 8 personas murieron y una más está desaparecida tras avalancha en California

El martes 17 de febrero se registró una fuerte avalancha que sepultó a un grupo de 15 personas en la zona de Castle Peak, ubicada en el noroeste de Lake Tahoe, en California.

Nueve esquiadores siguen desaparecidos tras una avalancha en el lago Tahoe, donde se ha rescatado a seis supervivientes, mientras se pronostica más nieve y sigue vigente una advertencia de avalancha.



Los detalles aquí: https://t.co/P43mZLehlD



Video: Newsource pic.twitter.com/HkG9CwDGNI — N+ UNIVISION (@nmasunivision) February 18, 2026

Seis personas fueron encontradas con vida mientras que se dio a conocer que se desconocía el paradero de los otros nueve.

Shannan Moon, sheriff del condado de Nevada, dio a conocer que dos de las personas rescatadas, dos no se podían mover debido a las heridas que sufrieron durante la avalancha.

Sin embargo, el 18 de febrero autoridades confirmaron que fueron encontradas sin vida 8 personas, mientras que uno se mantiene desaparecido.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan bajo extremas condiciones climáticas, esto como consecuencia de una fuerte tormenta que golpea California desde el lunes.

California se ha visto afectada por fuertes ráfagas de viento y copiosas nevadas que dificulta la visión.

Tragedia en la Sierra Nevada: avalancha deja víctimas y desaparecidos en California (@lopezdoriga / X)

Esto se sabe sobre la avalancha en California que sorprendió a un grupo de 15 personas

Shannan Moon se negó a identificar a las víctimas, pero informó que provenían de varias regiones de Estados Unidos.

En un principio se dio a conocer que las personas sepultadas por la avalancha era 16, pero después se confirmó que una persona desistió de ir al paseo en el último momento.

Shannan Moon informó que las personas regresaban de un paseo de tres días en la región junto a cuatro guías cuando ocurrió la avalancha.

Se dio a conocer que los equipos de rescate esperan una ventana climática favorable para retirar los cuerpos de la montaña.

El incidente se convierte en la avalancha más mortal de Estados Unidos desde 1981.

El Centro de Avalanchas de Sierra Nevada advirtió que el riesgo de avalanchas sigue siendo alto, se pronostica la caída de más nieve.