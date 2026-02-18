Video muestra peligrosa avalancha con esquiadores en Italia

Un impactante video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que una avalancha sepultó a un grupo de esquiadores en la montaña Couloir Vesses, cerca de Courmayeur, Italia.

Las imágenes captan cómo la “nube de nieve” se transforma en un alud que arrasa con quienes estaban en la pista del Mont Blanc.

El Servicio de Rescate Alpino alertó que febrero ha sido especialmente peligroso, con 16 muertes registradas en los Alpes por avalanchas y condiciones extremas de inestabilidad en la nieve.

Video muestra el momento exacto en el que una avalancha aplasta a esquiadores en Italia

En las redes sociales se difundió un video que muestra el momento exacto en el que una avalancha arrasa con esquiadores en Italia.

Los hechos habrían ocurrido el 17 de febrero en una pista libre de la montaña de Couloir Vesses, junto a la localidad italiana de Courmayeur, al noroeste de Italia, pero se volvieron virales recientemente.

Las imágenes muestran a un grupo de esquiadores en una estación de la montaña Mont Blanc cuando de repente empieza a verse una gran “nube de nieve”.

Poco a poco, la nieve fue haciéndose más grande hasta que se vuelve una fuerte avalancha.

En un primer momento los esquiadores se muestran tranquilos, incluso algunos continuaban deslizándose hasta el momento en el que se dan cuenta que van a quedar sepultados bajo la nieve.

Algunos intentan escapar sin mucho éxito y la mayoría de ellos terminan aplastados por la nieve.

Afortunadamente algunos esquiadores se encontraban más lejos de donde pasó la avalancha, por lo que lograron salir.

Cabe recordar que hay malas condiciones en los Alpes para todas las personas que quieren hacer esquí.

Esto luego de que una serie de tormentas han debilitado las capas internas de nieve, provocando la muerte de 16 esquiadores de fondo, alpinistas y excursionistas en lo que va del mes de febrero, así lo dio a conocer Servicio de Rescate Alpino de Italia el lunes pasado.

Diez de ellos en avalanchas provocadas por un manto de nieve particularmente inestable.

El nivel de riesgo extremo a lo largo de todo el arco alpino entre Italia, Francia, Suiza y Austria mantiene en alerta a los servicios de rescate.

Los servicios de alerta de los cuatro países han instado a los esquiadores a consultar los boletines de avalanchas diariamente, respetar los cierres de pistas y evitar las zonas de terreno expuesto durante este período de alto riesgo.