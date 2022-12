Este domingo 25 de diciembre, en Vorarlberg, Austria, una avalancha sepultó a 10 aficionados; 2 siguen desaparecidos.

Una avalancha en Vorarlberg, Austria, sepultó a 10 aficionados de deportes cerca de las 15:00 horas (hora local) en el área de Trittkopf , a más de 2 mil 700 metros de altitud.

Conforme a lo señalado por AFP, tras la avalancha registrada en la pista de esquí de Lech Zürz, la policía de Austria rescató a 6 personas, y dos más salieron por su propio pie ; no obstante, otras 2 continúan desaparecidas.

Avalancha sepulta a 10 personas en Vorarlberg, Austria

De acuerdo con un video, hasta ahora desconocido, 10 aficionados de deportes de invierno fueron sepultados por una avalancha en una sierra del macizo de Arlberg, en Vorarlberg.

Tras la avalancha, ocho helicópteros se trasladaron hasta la zona y activaron un operativo de búsqueda en el que participan más de 200 elementos de servicios de emergencia, y algunos perros de salvamento.

En un primer momento se señaló que uno de los aficionados logró salir por su propio pie de la nieve , y posteriormente se trasladó al hospital.

Del mismo modo, se compartió que otros 7 fueron rescatados, seis de ellos sanos y salvos, mientras que uno más fue hospitalizado.

Continúan búsqueda de dos aficionados sepultados por la avalancha de Vorarlberg, Austria

La policía de Austria y los servicios de emergencia continúan con la búsqueda de los dos aficionados que no han sido localizados tras la avalancha de Vorarlberg.

No obstante, se mencionó que hasta el momento no han denunciado a ninguna persona desaparecida, por lo que, se seguirá trabajando en el rescate hasta encontrar a los dos aficionados restantes o confirmar que ya no hay ningún sepultado en la nieve.

Por su parte, Hermann Fercher, jefe del equipo de rescate, indicó que los equipos de emergencias están preparados para continuar las labores de búsqueda toda la noche.

Cabe destacar que, conforme a lo dicho por AFP, en los últimos años, las avalanchas han dejado de diez a veinte muertos en Austria.