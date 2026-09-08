Empleados de la Torre Eiffel fueron a huelga este lunes 7 de septiembre, luego de un caso de discriminación en contra de las mujeres que laboran en el monumento.

Todo debido a la visita de una delegación hindú a la Torre Eiffel el sábado 5 de septiembre, lo cual motivó a que se le ordenara a las trabajadoras que “se hicieran invisibles”.

Torre Eiffel (Ludovic Marin / AFP)

Huelga por discriminación a trabajadoras de la Torre Eiffel mantuvo cerrado el monumento este lunes

Tras darse la polémica por discriminación a trabajadoras de la Torre Eiffel, empleados fueron a huelga este lunes 7 de septiembre, lo que obligó a mantener cerrado el monumento.

La decisión fue tomada por una asamblea de trabajadores, misma que fue convocada luego del caso de discriminación contra las trabajadoras de la Torre Eiffel.

Esto luego de que el pasado 5 de diciembre, la administración del monumento indicó que las trabajadoras debían de “hacerse invisibles”, ante la visita de una delegación hindú.

Dicha comitiva estaba formada por miembros del movimiento espiritual BAPS, que es de corte sumamente conservador, y que estaba en Francia para consagrar su primer templo en el país.

Durante toda la visita, las empleadas fueron retiradas de sus puestos o sustituidas por hombres; además se les pidió que no se cruzaran en ningún momento con el mencionado grupo.

Luego de la protesta, se espera que la Torre Eiffel vuelva a abrir con normalidad el martes 8 de septiembre.

Torre Eiffel (Denys Nevozhai / Unsplash)

Autoridades ya investigan el caso de discriminación contra trabajadoras de la Torre Eiffel

Tras la polémica, el ayuntamiento de París anunció una investigación acerca de lo sucedido con la discriminación a las trabajadoras de la Torre Eiffel.

El mismo alcalde de la capital francesa, Emmanuel Grégoire, señaló que el caso de discriminación contra trabajadoras de la Torre Eiffel es algo “inaceptable”.

Por su parte la sociedad SETE, que se encarga de la explotación turística del monumento, reconoció su error, señalando que fue la delegación hindú la que solicitó poca interacción con mujeres.

Sin embargo, dichas condiciones no debieron de ser aceptadas, pues van en contra de los valores de la empresa y el pueblo de Francia en general.

Señalando que llevarán a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en que se realizó la visita.