Un tiburón muerto en Alicante, España, durante la tarde del sábado 11 de julio, sorprendió a los bañistas que se encontraban en el lugar causando revuelo incluso en redes sociaes.

El ejemplar de tiburón muerto apareció en la orilla de una playa del municipio de El Campello, Alicante donde su presencia provocó la movilización de los servicios de emergencia y de las autoridades locales.

Hallan un tiburón muerto en una playa de Alicante; autoridades acordonan la zona

Elementos de la Policía Local y de la Guardia Civil se desplazaron hasta la playa de Alicante después de que se encontrara el tiburón muerto.

Motivo por el cual acordonaron el área para impedir que bañistas y curiosos se acercaran al cuerpo del animal y permitir las movilizaciones de las autoridades.

El hallazgo del tiburón muerto generó expectación entre las personas que disfrutaban de la jornada en la costa de Alicante; imágenes difundidas en redes sociales mostraron al ejemplar sobre la arena y a decenas de visitantes observando las maniobras de las autoridades.

¿Qué pasó con el tiburón encontrado en una playa de Alicante?

Hasta el momento, se desconoce la especie del tiburón muerto en Alicante, así como las causas de su muerte. Tampoco se ha informado si el animal presentaba heridas visibles o cuánto tiempo permaneció en el mar antes de llegar a la playa.

La presencia del cadáver del tiburón no implicó un ataque ni un peligro directo para los bañistas, aunque las autoridades mantuvieron delimitada la zona mientras se realizaban las labores necesarias para retirar al ejemplar y determinar el procedimiento correspondiente.

El caso llamó la atención debido a que los avistamientos de tiburones cerca de las playas suelen generar alarma entre turistas y habitantes, aunque la aparición de este animal ocurrió cuando ya se encontraba sin vida.