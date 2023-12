La guerra Rusia-Ucrania lleva 668 días desde su inicio el 24 de febrero de 2022 y a más de 2 años, el presidente Vladimir Putin parece dar señales del fin de este enfrentamiento, de acuerdo con The New York Times.

Según Antón Troianovski, Adam Entous y Julián E. Barnes, Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha enviado un mensaje hacia el exterior donde afirma que está listo para llegar a un acuerdo con Ucrania.

Esto a pesar de que ha reafirmado con sus generales que el país gobernado por Volodimir Zelenski esta haciendo “lo que queremos” y no va desistir hasta obtener “lo que es nuestro”.

Vladimir Putin busca un acuerdo para el fin de la guerra Rusia-Ucrania de manera clandestina

De acuerdo con The New York Times, Vladimir Putin está realizando actos de “diplomacia clandestina” en el que envía un mensaje hacia el extranjero diferente al que da al interior del país.

Y es que estaría asegurando que Rusia está listo para llegar a un acuerdo para poner un alto al fuego con Ucrania.

Además, este acuerdo está por debajo de la ambición de dominar Ucrania , según informaron a The New York Times ex altos funcionarios rusos cercanos al Kremlin.

Cabe señalar que esta propuesta hecha de manera clandestina se produjo luego de que Ucrania derrotara al ejército de Rusia en el noroeste del país invadido.

Asimismo, el medio estadounidense afirma que Vladimir Putin está satisfecho con el territorio que ya han capturado y por ellos está “listo para un armisticio”.

“Dicen: ‘Estamos listos para entablar negociaciones sobre un alto el fuego’...Quieren quedarse donde están en el campo de batalla” Exfuncionario a The New York Times

Vladimir Putin busca reducir los riesgos en la guerra Rusia-Ucrania y declararse victorioso

Por otra parte, los exfuncionarios rusos, así como otros estadounidenses aseguraron al medio que Vladimir Putin está buscando reducir los riesgos en la guerra Rusia-Ucrania que lleva más de 2 años activa.

Esto para mantener abiertas sus opciones dentro de un enfrentamiento que “ha durado más de lo que esperaba”, asegura The New York Times.

Sin embargo, Vladimir Putin ha expresado en privado su intención de declarar la victoria de Rusia sobre Ucrania.

Vladimir Putin esta obsesionado con lo que considera “su misión histórica de recuperar las tierras rusas originales”; sin embargo, las acciones militares se han enfocado también en que la mayoría de los rusos sigan con su vida normal.

Según uno de los ex altos funcionarios rusos que hablaron con The New York Times Rusia se prepara para años de guerra pero intenta dejar claro que está dispuesto a ponerle fin a esta.

Según el testimonio Putin está realmente dispuesto a detener la guerra y quedarse con el territorio que ya ha conquistado pero “no está dispuesto a retroceder ni un metro”.

Por otra parte, no hay evidencia de que los líderes de Ucrania, que han prometido recuperar todo su territorio, estén dispuestos a aceptar un acuerdo como el que propone el presidente de Rusia.