The Financial Times resaltó la popularidad creciente de Claudia Sheinbaum como presidenta de México ante el “impulso” de las amenazas, sobre todo arancelarias, de Donald Trump.

De acuerdo con el medio inglés, muchos mandatarios mundiales han experimentado un incremento en su popularidad por el embate del gobierno de Estados Unidos en materia económica.

Esto ante las medidas impuestas por la administración de Donald Trump como los llamados aranceles recíprocos que entrarán en vigor el 2 de abril.

Crece popularidad de Claudia Sheinbaum con “impulso” de Donald Trump, destaca The Financial Times

De acuerdo con The Financial Times, la popularidad de Claudia Sheinbaum no solo se ha mantenido sino que ha crecido desde la llegada al gobierno de Donald Trump.

Esto debido a la forma en la que ha manejado las amenazas constantes de Estados Unidos en materia económica como herramienta para el combate a la migración y el narcotráfico.

El medio inglés resaltó que se esperaba que la presidenta de México enfrentara a Trump con medidas similares a las anunciadas; sin embargo, ha mitigado dichas medidas con el retraso de medidas de represalia .

Cabe destacar que, para el 28 de febrero de 2025, última medición de The Financial Times, Claudia Sheinbaum tiene una aprobación neta del 70%.

Esto quiere decir que su popularidad creció en un 10% en dos meses, pues en diciembre de 2024 su aprobación según el medio inglés era del 60%.

Claudia Sheinbaum tiene una imagen fortalecida ante gobierno de Donald Trump, aseguran consultores a The Financial Times

Claudia Sheinbaum ha mantenido la relación con Donald Trump y Estados Unidos en calma pese a las constantes amenazas de una posible incursión militar para el combate al narcotráfico y la imposición de aranceles.

La primera presidenta de México ha recibido elogios por parte de Trump, quien la ha calificado como una “mujer maravillosa” ante la forma en la que ha manejado las políticas impuestas por Estados Unidos.

Según El Financiero, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum en México es mayor al 85%.

De acuerdo con Francisco Abundis de la encuestadora Parametría, apuntó para The Financial Times que el enfoque de Claudia Sheinbaum “la fortalece y le da la imagen de alguien con una personalidad fuerte”.

Por su parte, Carlos Ramírez, consultor de Integralia, las amenazas de Donald Trump podrían ayudar a Sheinbaum a “desviar las malas noticias económicas” y a controlar a Morena, que está dividido.

Asimismo, consideró que, en este contexto, Donald Trump “es una bendición para justificar una economía de bajo rendimiento”.