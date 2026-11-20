El fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, firmó un acuerdo para mantener una parte de la frontera del estado delimitada con alambre de púas durante los próximos 30 años.

Así lo dio a conocer el propio fiscal al informar que el acuerdo se estableció entre el gobernador Greg Abbott, el secretario de Seguridad Nacional y el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Cabe destacar que en octubre de 2023, el fiscal general de Texas presentó una demanda contra la administración de Joe Biden por destruir el alambre de púas instalado en la frontera sur.

Alambre de púas en la frontera (Greg Abbott, gobernador de Texas vía X)

Alambre de púas en frontera sur de Texas se quedará durante los siguientes 30 años

El 19 de noviembre, Ken Paxton anunció un acuerdo con el gobernador Greg Abbott, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott.

El convenio obliga al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y a la Patrulla Fronteriza a no interferir con el alambre de púas colocado en la frontera sur del estado.

El acuerdo garantiza que el alambre de púas permanecerá intacto durante los próximos 30 años en tierras no federales, específicamente dentro de los 25 kilómetros del Sector Del Río de la Patrulla Fronteriza.

En los términos del convenio firmado por las autoridades estatales y federales, se indica que los agentes federales no podrán cortar, dañar, destruir ni interferir de ninguna otra manera con la barrera instalada.

Alambre de púas en la frontera (EFE)

También se contemplan excepciones en casos de emergencia como procesar a inmigrantes indocumentados, responder a amenazas graves de seguridad pública o reparar infraestructura federal.

En tales casos, las autoridades federales deberán notificar a Texas en un plazo de 72, reparar la barrera cuando sea factible y coordinarse con el estado antes de cualquier trabajo no relacionado con emergencias.

Alambre de púas pudo ser retirado en 2023

Al informar del acuerdo para mantener el alambre de púas en la frontera sur de Texas, Ken Paxton recordó que en 2023 se inició una controversia con el gobierno del entonces presidente, Joe Biden.

El caso se generó luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza cortaron tramos del alambre de concertina que habíaa sido instalado por el estado en la zona de Eagle Pass.

En la demanda presentada por Ken Paxton se alegaba que los agentes federales destruyeron propiedad estatal ilegalmente y facilitaron el ingreso de migrantes al cortar las barreras.

Un juez federal inicialmente falló a favor del gobierno federal, pero el Quinto Circuito de Apelaciones revocó esa decisión y emitió una orden temporal que protegía el alambre estatal.

La Corte Suprema intervino en enero de 2024 y permitió temporalmente que los agentes federales continuaran cortando el alambre mientras el litigio seguía su curso en tribunales inferiores.