El Gobierno de Tailandia regalará 200 mil boletos de avión para incentivar el turismo a su país, así que si tienes ganas de un viajecito, en esta nota te contamos cómo puedes participar.

Y es que, gracias a su gastronomía, belleza natural y paisajes repletos de historia, Tailandia se ha convertido en uno de los destinos que ningún viajero se puede perder.

Lo único que tienes que hacer es participar en la campaña turística “Buy International, Free Thailand Domestic Flights” que organizará el gobierno tailandés, a través de su Ministerio de Turismo y Deportes.

Tailandia regala 200 mil boletos de avión para incentivar el turismo (Especial)

Así puedes participar por uno de los 200 mil boletos de avión que regalará Tailandia

Lo primero que debes saber para participar por uno de los 200 mil boletos de avión con destino a Tailandia es que aplica para viajes entre septiembre y noviembre de este 2025.

Para poder obtener uno, primero deberás comprar un boleto internacional a Tailandia con alguna de las aerolíneas participantes:

Thai Airways

Thai AirAsia

Bangkok Airways

Nok Air

Thai Lion Air

Thai Vietjet

El boleto puede ser de ida o redondo, con un valor cubierto de hasta 3,500 baht tailandeses, es decir, aproximadamente más de 2 mil pesos, incluyendo equipaje de hasta 20 kg.

Una vez realizado esto, las aerolíneas y agencias autorizadas deberán redireccionarte al sitio para conseguir tu segundo boleto . Recuerda consultar términos y condiciones.

¿Por qué Tailandia regalará 200 mil boletos?

El Gobierno de Tailandia busca que los viajeros internacionales descubran las regiones menos visitadas del país, es decir, más allá de Bangkok o Phuket, que son las más comunes.

Con esta medida, se pretende contrarrestar la caída del turismo provocada por la pandemia y la creciente competencia de otros destinos en Asia.

La meta de Tailandia es alcanzar los 40 millones de turistas para este 2025, a fin de contrarrestar un descenso del 7% del turismo con respecto al año anterior.