El empresario mexicoargentino Stefano Cremasco Cicero enfrenta graves acusaciones en Estados Unidos tras ser detenido por la muerte de su madre dentro de un exclusivo complejo residencial de Miami.

El caso ha generado gran atención debido a las circunstancias en que ocurrió el crimen y a las declaraciones iniciales de Stefano Cremasco Cicero, quien aseguró haber actuado en defensa propia.

Las autoridades encontraron evidencias dentro del departamento donde ocurrió el ataque y ahora investigan qué sucedió durante las horas previas al homicidio que terminó con la muerte de la mujer.

Stefano Cremasco Cicero es arrestado y acusado de matar a su madre

La madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026, la policía acudió al departamento de Stefano Cremasco Cicero luego de una llamada de emergencia al 911 que realizó una repartidora de comida a petición del empresario.

Al llegar al piso 47, donde se sitúa el departamento de Stefano, agentes encontraron la puerta abierta y al ingresar se encontraron con una mujer cubierta de sangre y con múltiples heridas de arma blanca.

En el lugar había cuchillos de cocina con restos de sangre, vidrios rotos y una botella de vino que acababan de romper.

Se llamó a una ambulancia, pero los paramédicos no pudieron hacer nada. La mujer murió aproximadamente a las 5:08 horas.

Durante el registro del inmueble, Stefano Cremasco -de 36 años- fue localizado en el vestíbulo del rascacielos con manchas de sangre en las manos, ropa y calzado.

En su detención, y de acuerdo a un documento policial, declaró que actuó en defensa propia.

Fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece sin derecho a fianza, acusado de homicidio en segundo grado, así como también enfrenta una orden de retención migratoria.

Stefano Cremasco Cicero (Gesabi Hernández / Facebook)

¿Cómo era la relación de Stefano Cremasco Cicero con su madre?

La madre de Stefano Cremasco Cicero vivía en México; sin embargo, viajó a Miami para sorprender a su hijo.

De acuerdo con declaraciones de la esposa de Stefano Cremasco, quien se encontraba en París cuando ocurrió el asesinato, el exgerente del restaurante “1986 Steak House” convivía poco con su madre tras el divorcio de sus padres.

Asegurando desconocer el móvil, reveló que su esposo atravesaba por un momento complicado, estaba altamente estresado por la apertura y operación de otro local.