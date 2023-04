La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, a cargo de Marcelo Ebrard, pidió al gobierno de Estados Unidos una ardua investigación y esclarecer la muerte del mexicano Cristian Baltazar Torres, de 18 año, en Oxnard, California, a manos de policías locales.

Ello luego de que se revelara el video el 17 de abril de 2023, 10 días después de los hechos, en el que el joven de 18 años fue ultimado a balazos por parte de uno de los cinco agentes del Departamento de Policía de Oxnard, al noroeste de Los Ángeles, que participó en el hecho.

La SRE dijo que está en contra del uso excesivo de la fuerza hacia cualquier persona, de cualquier país y de cualquier estatus migratorio.

Y es que el Gobierno mexicano ha pedido la revisión de expertos legales quienes han opinado formalmente que el caso de Cristian Baltazar Torres fue de “uso de la fuerza letal” e “ irrazonable en las circunstancias que se presentan en el video”.

La SRE se comprometió a seguir dando ayuda consular a la familia de Cristian Baltazar Torres, quien había llegado a Estados Unidos a los 17 años.

En relación a las investigaciones, el gobierno mexicano pidió diligencias exhaustivas conforme a la ley y el debido proceso, así como el castigo de los responsables.

El gobierno mexicano reiteró sus condolencias y refrendó su compromiso de brindar atención oportuna, integral y efectiva a todas las personas mexicanas en el exterior.

Se desconoce de qué estado es originario Cristian Baltazar Torres pero se presume que su familia se encuentra en México. También se desconoce si su salida de México se dio en un contexto de violencia o no.

La actuación de los policías se dio luego de reportes al 911 el 7 de abril en los que decían que Cristian Baltazar Torres, quien vestía sudadera roja con blanco y pants negros, estaba en posesión de un cuchillo y había amenazado a un padre de familia y a vecinos.

A la llegada de los oficiales en la cuadra 2000 de East Bard Road, Cristian Baltazar Torres se negó a soltar el cuchillo, tras permanecer al interior de la camioneta de una familia en la parte trasera de una casa.

De hecho, a la llegada de los cinco oficiales este tardo unos cinco minutos en salir, de acuerdo con el video publicado por la Policía de Oxnard y su titular, Jason Benites, que se puede ver en el canal de YouTube de Oxnard Police.

Fue alrededor de las 18:00 horas cuando Cristian Baltazar Torres bajó de la camioneta color verde oscuro y le dieron la orden de soltar el cuchillo, tanto en inglés como en español, pero no lo hizo: “drop the knife” (suelta el cuchillo); “Amigo abre la puerta”, “Manos arriba”, “Sálgate”.

Luego de no hacer caso a las instrucciones, hicieron uso de taser, balines y finalmente cuatro balazos, según describe la Policía de Oxnard, aunque en los videos se puede observar que todo ello sucede en cuestión de segundos.

Primero le disparan con el taser, tambalea, posteriormente le disparan al parecer los balines, cae, vuelve a intentar levantarse y le disparan los cuatro balazos. Es entre el tercer y cuarto balazo que suelta el cuchillo.

Luego de ello le dieron primero auxilios, fue trasladado al Centro Médicos de Ventura y alrededor de una hora después fue declarado muerto.

Cristian Baltazar Torres fue fácilmente identificado porque en febrero tuvo un arresto. Se reportó que tenía problemas con el consumo de alcohol y drogas.

El video fue difundido por Jason Benites, jefe de la policía de Oxnard, porque dijo el objetivo era no propiciar la difusión de información falsa y a fin de fomentar la transparencia.

Fue él quien aclaró que antes de las balas, usaron otras opciones como balines y pistola taser. Agregó que este video solo muestra elementos del caso y no es una opinión, menos permite formar una opinión concluyente.

“Este video de ninguna manera pretende ofrecer una opinión o un análisis de lo que ocurrió. Su alcance se limita a la presentación de hechos. Se enfoca solo en el incidente en sí, y no más allá de eso… Alentamos a quienes miran el video a tratar de no llegar a una conclusión sobre el incidente, ya que no todos los hechos, evidencia e información han sido corroborados o verificados”.

