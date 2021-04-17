México.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que la sobrecargo de un vuelo de ALK Airlines sale disparada contra el techo del avión durante una intensa turbulencia que afectó a pasajeros y tripulación.

De acuerdo con ABC News, la turbulencia se registró 20 minutos antes del aterrizaje de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Basilea y al menos 10 pasajeros fueron trasladados a hospitales locales debido a lesiones menores provocadas por la sacudida.

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Según declaraciones de un vocero de EuroPort, la turbulencia era esperada y el piloto alertó a los cuerpos de emergencia en tierra sobre el movimiento, por lo que al momento de aterrizaje ya se encontraban en pista integrantes del cuerpo de bomberos y paramédicos.

En el video, tomado por una de las pasajeras, se observa cómo la empleada de ALK transita por el pasillo con su carrito de bebidas cuando de repente la turbulencia la impulsa hasta el techo. Tanto el refresco como el café que trasladaba son expulsados en diferentes direcciones y se escuchan fuertes gritos de terror y pánico.

El vuelo partió el domingo de la ciudad de Pristina, Kosovo, y de acuerdo con la aerolínea su empleada se encuentra en perfecto estado de salud tras el accidente.