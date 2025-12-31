Un miembro herido del staff de Disney World en Florida fue el saldo que dejó una peligrosa falla en el show Indiana Jones Epic Stunt Spectacular.

Esto mientras en el escenario se recreaba la mítica escena con la roca gigante rodando que se ve al inicio de la película de Los cazadores del arca perdida.

¿Qué pasó en Disney World? Así fue la falla en el show de Indiana Jones

En redes sociales como TikTok y X (antes Twitter) están empezando a circular videos del momento en el que la roca de utilería se sale de la cornisa por la que debía avanzar con normalidad.

Momento en el que un miembro del staff corre frente al contundente objeto para tratar de detenerlo, pero sin éxito ya que rápidamente fue derribado.

Falla en el show Indiana Jones (Redes sociales)

Momentos después, más de los empleados corrieron para auxiliar a su compañero y detener la roca de utilería.

Testigos afirmaron que el miembro del staff que fue derribado salió caminando del lugar pero con una herida en la cabeza que estaba sangrando.

Medios señalan que la roca de utilería tiene un peso aproximado de casi 200 kilos, los cuales rodaron directamente hacia los asistentes.

Por su parte, Disney informó que que el hombre en cuestión recibió atención médica de manera inmediata y ya se encuentra en recuperación.

Esta falla recordó a la que tuvo lugar el año pasado, cuando el actor que interpretaba a Indiana Jones fue alcanzado por la misma roca de utilería.