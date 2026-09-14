Claudia Sheinbaum atribuyó el surgimiento de versiones sobre la aprobación a una supuesta intervención militar en México a la coyuntura política y electoral que atraviesa Estados Unidos rumbo a los próximos comicios de noviembre.

“Bueno, son varios temas, ¿no?. Uno ya lo he dicho aquí querer que México sea factor en la elección de Estados Unidos en noviembre porque este tipo de nota que no tienen sustento, su “fuente” es dudosa pueden impactar en México, aunque no tanto la verdad por que es tan absurda que realmente no impacta pero quiere impactar en Estados Unidos y como siempre hemos dicho el tema de la elección de Estados Unidos que la definan allá, México no tiene porque ser factor en su elección" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de septiembre de 2026, la presidenta de México cuestionó la validez de una encuesta sobre el tema, al considerar que carece de sustento y que busca influir en el debate público estadounidense.

Además, Claudia Sheinbaum reiteró que México no debe formar parte de las disputas electorales de otro país y defendió la soberanía nacional frente a cualquier planteamiento de esa naturaleza.

Dicha encuesta fue publica en un portal estadounidense y calificado como de ultraderecha, la cuál llegó a medios de comunicación en México.

Sheinbaum resalta coordinación con Estados Unidos pese a encuesta de intervención militar

Ante esta defensa de la soberanía nacional, la presidenta Sheinbaum recordó que el papel que tiene México con Estados Unidos es solo de colaboración y cooperación.

“No somos piñata, ni asunto de los estadounidenses. Colaboramos, coordinamos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, la presidenta de México recordó que solo en Estados Unidos viven hasta 40 millones de mexicanos, que tienen la doble nacionalidad.

Por lo que destacó que hay mucho en común entre México y Estados Unidos.

Así como el reconocimiento de parte del Comando Norte de Estados Unidos por la cooperación en materia de seguridad que tiene con México.

Claudia Sheinbaum señala que encuesta busca “provocar internamente”

A su vez la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que dicha encuesta que habla de una una intervención militar en México fue hecha solo para “provocar internamente” en el país.

“Es parte de esta información entre comillas que lo único que busca es provocar internamente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por este mismo tema, la presidenta de México destacó que incluso si se buscan más encuestas en el país sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense, estas destacan que más de un 70 por ciento de los mexicanos están en contra de esta situación.