El Servicio Secreto de Estados Unidos informó vía X que sus agentes dispararon y mataron a un hombre que intentó ingresar armado a Mar-a-Lago, en West Palm Beach, Florida.

Se dice que el sujeto, de unos 20 años de edad, llevaba una escopeta y un bidón de combustible. Fue observado por la seguridad de la residencia a la 1:30 a.m.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

¿Qué ocurrió en Mar-a-Lago?

El Servicio Secreto de Estados Unidos, informó que un hombre armado de unos 20 años, fue abatido por agentes federales y locales tras irrumpir en el perímetro seguro de Mar-a-Lago a la 1:30 a.m.

Según los reportes, el hombre abatido portaba lo que parecía un escopeta y un bidón de combustible; tras esta operación, se reveló que no hubo heridos entre el personal de seguridad ni protegidos presentes, pues el presidente Donald Trump estaba en la Casa Blanca.

La investigación conjunta con el FBI examina motivos y antecedentes del intruso, originario de Carolina del Norte, quien irrumpió ilegalmente en el perímetro de seguridad, aprovechando aparentemente que un vehículo salía y él entró por detrás.

De momento, la identidad del fallecido aún no se ha liberado públicamente y queda pendiente la notificación a sus familiares sobre lo acontecido en Mar-a-Lago.

Este es el tercer incidente serio de seguridad relacionado con Trump en los últimos tiempos, recordando los dos intentos de asesinato previos en 2024 durante la campaña del ahora presidente de Estados Unidos.