El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, compartió que el equipo de fútbol infantil Pumas Baja salió de Colombia con el último grupo de connacionales que se encontraban en el país al momento del terremoto.

“Esta mañana, en vuelo comercial, salió de Colombia el último grupo de connacionales pertenecientes al equipo de fútbol infantil de “Pumas Baja” con destino a nuestro país” Roberto Velasco

Roberto Velasco compartió que el equipo abordó un vuelo comercial con destino a México y “se espera que llegue a Tijuana, Baja California, en las próximas horas”.

Asimismo, resaltó que, se trata del último equipo que sale de Colombia tras el terremoto magnitud 7.4 de 118 personas que pertenecen a equipos infantiles de fútbol como el Leyenda Obelix, de Tijuana y el equipo que representa al estado de Nayarit.

Roberto Velasco agradece a aerolíneas para ayudar a evacuar al equipo de fútbol infantil de Pumas Baja

Roberto Velasco agradeció a las aerolíneas comerciales, así como a la sociedad civil por su solidaridad y disposición para la evacuación de los miembros del equipo de fútbol infantil de Pumas Baja.

“Todo nuestro agradecimiento a la sociedad civil y a las aerolíneas, cuya solidaridad y disposición fueron fundamentales para poder llevar a cabo con éxito este proceso” Roberto Velasco

Asimismo, reconoció el trabajo de la Embajada de México en Colombia, así como al equipo de Protección Consular por la implementación del protocolo de asistencia en favor de los menores y sus familias.

Salió de Colombia el equipo de fútbol infantil de Pumas Baja (Secretaría de Relaciones Exteriores)

Gobierno de México repatria a 36 mexicanos afectados por el sismo de Colombia

Por otra parte, la SRE compartió que, con el apoyo de una aeronave C-130 Hércules, 36 mexicanos afectados por el sismo en Colombia fueron repatriados este jueves 13 de agosto.

“El Gobierno de México informa que la madrugada de este jueves, procedente del Aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira, Colombia, arribó una aeronave C-130 Hércules con 36 connacionales que se encontraban en ese país en condiciones de vulnerabilidad tras las afectaciones del sismo sucedido el pasado 10 de agosto” SRE

De acuerdo con la secretaría, durante la madrugada del jueves arribó una aeronave procedente del Aeropuerto de Matecaña a la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Asimismo, resaltó que los connacionales abordaron una aeronave que llegó a Colombia con ayuda humanitaria; la Embajada, señaló que se mantendrán las acciones de asistencia permanente a los mexicanos que permanezcan en territorio colombiano.