Por medio de un video, el rey Carlos III dio un mensaje esperanzador para sus seguidores, debido a que reveló qué ha pasado con su salud tras el diagnóstico de cáncer.

Lo anterior debido a que en el mensaje, el Rey Carlos III señaló que gracias al proceso médico que ha seguido luego de ser diagnosticado con cáncer, el tratamiento que recibe se reducirá.

“Mi programa de tratamiento de cáncer puede ‘reducirse’ en el nuevo año" Rey Carlos III

El rey Carlos III dio buenas noticias sobre su salud tras el diagnóstico de cáncer

A poco menos de cumplir un año de ser diagnosticado con cáncer, el rey Carlos III ofreció un mensaje por medio del cual reveló que el tratamiento que ha recibido ha dado buenos resultados.

En el video difundido por el Canal 4 que es parte de la campaña Stand Up To Cancer, el rey Carlos III aseguró que para el año nuevo, podrá reducir el tratamiento que se le aplica.

Lo anterior debido a que resaltó que una serie de factores relacionados con la correcta atención del diagnóstico, han permitido que su salud vaya en franca mejoría:

Diagnóstico temprano

Intervención efectiva

Cumplimiento al pie de la letra de las órdenes de los médicos

Ante ello, el monarca británico señaló que el avance es todo un hito y una bendición personal, así como un auténtico “testimonio de los notables avances que se han logrado" en su caso.

A special message from The King, in support of Stand Up To Cancer. 🧡



As part of this year’s @SU2CUK campaign, @CR_UK and @Channel4, with support from the @NHS, have launched a nationwide Screening Checker to help people find out which cancer screening programmes they are… pic.twitter.com/K5kSQ0Utx3 — The Royal Family (@RoyalFamily) December 12, 2025

Rey Carlos III llama a la conciencia sobre el diagnóstico temprano del cáncer

El mensaje que el Rey Carlos III mandó para hablar sobre su salud y la mejoría que ha tenido, forma parte de la campaña Stand Up To Cancer, un proyecto de recaudación de fondos realizado por el Canal 4 y la organización Cancer Research UK.

Por ello, además de destacar que ha tenido una mejoría que le permitirá reducir el tratamiento, el Rey Carlos III hizo un llamado para concientizar sobre la importancia del un diagnóstico temprano del cáncer.

“Sé por experiencia propia que un diagnóstico de cáncer puede resultar abrumador. Sin embargo, también sé que la detección temprana es clave para transformar el proceso de tratamiento, brindando un tiempo invaluable a los equipos médicos” Rey Carlos III

Así lo hizo al resaltar que por experiencia propia, sabe que un diagnóstico de cáncer es abrumador, pero cuando se detecta de forma temprana, hay muchas oportunidades para el tratamiento.

Así lo sentenció al resaltar que cuando la enfermedad se logra detectar en las primeras etapas, se brinda un tiempo que es vital para que los médicos trabajen contra el cáncer.