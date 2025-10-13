La muerte de Nolan Williams días antes del Día Mundial de la Salud Mental conmocionó a todos, sobre todos a aquellos que eran cercanos al psiquiatra que murió trágicamente.

Pero ¿quién fue Nolan Williams? Te compartimos los siguientes datos sobre él:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Nolan Williams, el inventor del protocolo SAINT, se suicidó

¿Quién fue Nolan Williams?

Nolan Williams era conocido por el aporte que dio a la psiquiatría con el protocolo SAINT para combatir la depresión de forma puntual para aquellos pacientes ‘resistentes’ al tratamiento psiquiátrico.

Nolan Williams fue un profesor asociado a la Universidad de Stanford y realmente sus aportes fueron desde la especialización que tuvo como neurólogo y psiquiatra.

El Doctor recibió la Designación de Dispositivo Innovador por la FDA en 2021 por su protocolo SAINT, así como la autorización en 2022 para que comenzara a ser aplicada.

Esto además de premios como:

Consorcio Pritzker de Trastornos Neuropsiquiátricos

Instituto One Mind

Fundación Wellcome Leap

Conferencia Internacional de Estimulación Cerebral

Instituto Nacional de Salud Mental

Sociedad de Psiquiatría Biológica

Fundación para la investigación del Comportamiento Cerebral

Nolan Williams también se llevó el reconocimiento por usar medicamentos psicodélicos para enfermedades neuropsiquiátricas.

La vida de Nolan Williams no era pública, por lo que se desconocen muchos aspectos de su vida privada, solo se sabe que de su familia cercana le sobrevive su mamá y su hermano.

¿Qué edad tenía Nolan Williams?

Nolan Williams murió a los 42 años de edad, pero se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

Nolan Williams, psiquiatra. (LikedIn/nolan-williams)

¿Quién fue la esposa de Nolan Williams?

La esposa de Nolan Williams es Kristin Raj a quien conoció mientras ambos trabajaban juntos diez años atrás.

Nolan Williams con su esposa Kristin Raj. (nolanrwilliams)

¿Qué signo zodiacal era Nolan Williams?

Se desconoce el signo zodiacal de Nolan Williams.

¿Cuántos hijos tuvo Nolan Williams?

Nolan Williams tuvo dos hijos con Kristin Raj, pero sus identidades son reservadas.

¿Qué estudió Nolan Williams?

Nolan Williams estudió medicina para luego especializarse en neurología de 2008 a 2014.

Posteriormente, Nolan Williams hizo una residencia en psiquiatría en la Universidad Médica de Carolina del Sur (MUSC, por sus siglas en inglés).

Según la Universidad de Stanford, Nolan Williams obtuvo una triple certificación en neurología general, psiquiatría general, neurología conductual y neurosiquiatría.

¿En qué trabajó Nolan Williams?

Nolan Williams fue un doctor reconocido, siendo:

Director de Investigación Clínica en Psiquiatría en la Universidad de Stanford

Director del laboratorio de Estimulación Cerebral en la Universidad de Stanford

Jefe de residentes de neurosiquiatría en la MUSC

Jefe de residentes de neurología en MUSC

Nolan Williams, el inventor del protocolo SAINT, que se suicidó

La muerte de Nolan Williams, conocido por ser el inventor del protocolo SAINT, murió inesperadamente el 8 de octubre, según informaron autoridades.

Para el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se dio a conocer que la muerte de Nolan Williams fue por suicidio lo que causó un terrible dolor para su familia.

Nolan Williams, psiquiatra. (X_/carlos_arnaud)

Nolan Williams fue el creador del protocolo Stanford Accelerated Intelligence Neuromodulation Therapy (SAINT) junto a su equipo en la Universidad de Stanford en Estados Unidos.

El desarrollo del protocolo SAINT sucedió entre 2018 y 2020, siendo una estimulación intensiva y personalizada para las personas que ‘resisten’ al tratamiento médico de la depresión.

El protocolo SAINT creado por el Dr. Nolan Williams, se ayuda de la neuroimagen para dirigir las estimulaciones a una parte puntual del cerebro y así combaten de mejor forma la depresión.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que la muerte de Nolan Williams haya sido por suicidio, es decir, el creador del protocolo SAINT vivía con depresión y pocos a su alrededor lo notaron.