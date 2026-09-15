Bruce Davis fue la mano derecha del famoso criminal y líder de una secta estadounidense, Charles Manson, por lo que dentro de la Familia Manson se desempeñó como lugarteniente.

Bruce Davis no participó en los crímenes de Tate-LaBianca, por el que fue condenado Charles Manson junto a sus seguidores.

A McGregor lo encarcelaron por los brutales homicidios del músico Gary Hinman y del doble de cine Donald ‘Shorty’ Shea.

En 1972 fue condenado por los eventos ocurridos en 1969. Se declaró culpable de dos cargos: asesinato en primer grado y conspiración.

Pasó 54 años en el Centro Médico de California en Vacaville, donde murió.

Muere Bruce Davis, miembro de la Familia Manson (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Quién fue Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce McGregor Davis se sumergió en la contracultura psicodélica en 1962, año en que se mudó a California.

Dos años después, en 1967, conoció a Charles Manson y sus asociadas Mary Brunner, Lynette Fromme, y Patricia Krenwinkel, en Oregon.

Rápidamente se ganó la confianza del líder al descubrir que compartían el interés por la cienciología. Fungió como la mano derecha de Charles y tesorero de la Familia Manson.

En julio de 1969 presenció cuando Manson le cortó la oreja y mejilla a Gary Hinman; un mes después, participó en el asesinato de Donald “Shorty” Shea.

Ese mismo año, en noviembre, presenció cuando John Philip Haught apodado ‘Zero’, presuntamente se mató jugando a la ruleta rusa.

En 1970 lo vincularon al asesinato de Gary Hinman, pese a que Bobby Beausoleil fue quien lo acuchilló a muerte. Por este señalamiento huyó, pero más tarde se entregó a las autoridades.

Bruce Davis (@ABC7NY / X)

¿Qué edad tenía Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis nació en Monroe, Luisiana, el 5 de octubre de 1942. Al día de su muerte, el 11 de septiembre de 2026, tenía 83 años.

¿Quién fue la esposa de Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis estaba casado con Beth Davis, a quien conoció mientras cumplía su condena.

Ella realizaba labores religiosas y de predicación en la prisión. La boda tuvo lugar en abril de 1985.

¿Qué signo zodiacal era Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis nació bajo el signo zodiacal de Libra.

¿Cuántos hijos tuvo Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis tuvo un hijo con Beth Davis.

Bruce Davis (Red Social X)

¿Qué estudió Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis estudió por tres años en la Universidad de Tennessee, pero dejó sus estudios por sus bajas calificaciones.

¿En qué trabajó Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

En 1962, tras renunciar a sus estudios universitarios, Bruce Davis viajó a California, donde trabajó en la construcción en el lago Tahoe.

De 1968 a abril de 1969 trabajó en la sede de la Iglesia de la Cienciología, en Londres.

Fungió como tesorero de la Familia Manson.