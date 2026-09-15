Bruce Davis fue la mano derecha del famoso criminal y líder de una secta estadounidense, Charles Manson, por lo que dentro de la Familia Manson se desempeñó como lugarteniente.

Bruce Davis no participó en los crímenes de Tate-LaBianca, por el que fue condenado Charles Manson junto a sus seguidores.

A McGregor lo encarcelaron por los brutales homicidios del músico Gary Hinman y del doble de cine Donald ‘Shorty’ Shea.

En 1972 fue condenado por los eventos ocurridos en 1969. Se declaró culpable de dos cargos: asesinato en primer grado y conspiración.

Pasó 54 años en el Centro Médico de California en Vacaville, donde murió.

Muere Bruce Davis, miembro de la Familia Manson
Muere Bruce Davis, miembro de la Familia Manson (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Quién fue Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce McGregor Davis se sumergió en la contracultura psicodélica en 1962, año en que se mudó a California.

Dos años después, en 1967, conoció a Charles Manson y sus asociadas Mary Brunner, Lynette Fromme, y Patricia Krenwinkel, en Oregon.

Rápidamente se ganó la confianza del líder al descubrir que compartían el interés por la cienciología. Fungió como la mano derecha de Charles y tesorero de la Familia Manson.

En julio de 1969 presenció cuando Manson le cortó la oreja y mejilla a Gary Hinman; un mes después, participó en el asesinato de Donald “Shorty” Shea.

Ese mismo año, en noviembre, presenció cuando John Philip Haught apodado ‘Zero’, presuntamente se mató jugando a la ruleta rusa.

En 1970 lo vincularon al asesinato de Gary Hinman, pese a que Bobby Beausoleil fue quien lo acuchilló a muerte. Por este señalamiento huyó, pero más tarde se entregó a las autoridades.

Bruce Davis
Bruce Davis (@ABC7NY / X)

¿Qué edad tenía Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis nació en Monroe, Luisiana, el 5 de octubre de 1942. Al día de su muerte, el 11 de septiembre de 2026, tenía 83 años.

¿Quién fue la esposa de Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis estaba casado con Beth Davis, a quien conoció mientras cumplía su condena.

Ella realizaba labores religiosas y de predicación en la prisión. La boda tuvo lugar en abril de 1985.

¿Qué signo zodiacal era Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis nació bajo el signo zodiacal de Libra.

¿Cuántos hijos tuvo Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis tuvo un hijo con Beth Davis.

Bruce Davis
Bruce Davis (Red Social X)

¿Qué estudió Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

Bruce Davis estudió por tres años en la Universidad de Tennessee, pero dejó sus estudios por sus bajas calificaciones.

¿En qué trabajó Bruce Davis? Criminal y seguidor de la Familia Manson

En 1962, tras renunciar a sus estudios universitarios, Bruce Davis viajó a California, donde trabajó en la construcción en el lago Tahoe.

De 1968 a abril de 1969 trabajó en la sede de la Iglesia de la Cienciología, en Londres.

Fungió como tesorero de la Familia Manson.

Bruce Davis, miembro de la Familia Manson
Bruce Davis, miembro de la Familia Manson (Especial)