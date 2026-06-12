La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia, hija del rey Vajiralongkorn y nieta del histórico monarca Bhumibol Adulyadej, destacó por su labor diplomática y social.

Tras concluir sus estudios, trabajó en la Misión Permanente de Tailandia ante la ONU en Nueva York y en 2006 fue nombrada fiscal en Bangkok.

Impulsó proyectos como Inspiración, en apoyo a mujeres encarceladas, y la Fundación Princesa junto a su madre, enfocada en zonas rurales y víctimas de desastres.

Entre 2012 y 2014 fue embajadora en Austria. Murió el 11 de junio de 2026.

¿Quién fue Bajrakitiyabha?

Bajrakitiyabha fue una princesa de Tailandia, nieta del mayor rey Bhumibol Adulyadej e hija del rey Vajiralongkorn.

A lo largo de su vida Bajrakitiyabha creó fundaciones y representó a su país ante la ONU.

Bajrakitiyabha, princesa de Tailandia (@royalworldthailand / Instagram)

¿Qué edad tenía Bajrakitiyabha?

Al momento de su muerte la princesa Bajrakitiyabha tenía 47 años de edad. Nació el 7 de diciembre de 1978 en Bangkok, Tailandia.

Bajrakitiyabha, princesa de Tailandia (@royalworldthailand / Instagram)

¿Quién era el esposo Bajrakitiyabha?

La princesa Bajrakitiyabha no estaba casada.

¿Qué signo zodiacal era Bajrakitiyabha?

Por su fecha de nacimiento, Bajrakitiyabha pertenecía al signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tuvo Bajrakitiyabha?

Bajrakitiyabha no tuvo hijos.

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¿Qué estudió Bajrakitiyabha?

Se sabe que la princesa Bajrakitiyabha estudió derecho en la Universidad de Thammasat y ciencias políticas en la Universidad de Sukhothai Thammathirat.

Posteriormente obtendría su maestría y doctorado en la Universidad de Cornell en Nueva York.

En 2012 obtendría el doctorado honoris causa del Institutito de Illinois.

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¿En qué trabajó Bajrakitiyabha?

Tras concluir sus estudios, Bajrakitiyabha trabajó en la Misión Permanente de Tailandia ante las Naciones Unidas, en Nueva York.

Para en 2006 fue nombrada fiscal de Bagkok en Tailandia. Dentro de su labor para ayudar a mujeres encarceladas fundó el proyecto Inspiración.

Igualmente con su madre, Bajrakitiyabha creó la Fundación Princesa buscando ayudar en las zonas rurales y a personas afectadas por los desastres naturales.

De 2012 a 2014 la princesa fue embajadora de Austria. También ocuparía algunos puestos en la ONU representados a Tailandia.

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Muere Bajrakitiyabha, princesa de Tailandia, a los 47 años

La princesa de Tailandia Bajrakitiyabha murió tras tres años de hospitalización por una afección que afectó su salud de forma progresiva desde diciembre 2022.

Mediante un comunicado, la Oficina de la Casa Real de Tailandia informó que Bajrakitiyabha padecía una infección por mycoplasma y su estado de salud empeoró hasta que “falleció en paz”.

El cuerpo de la princesa será velado en el Gran Palacio de Bangkok con grandes honores.