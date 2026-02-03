Saif al-Islam Gaddafi es el segundo hijo del líder libio Muammar Gaddafi.

En febrero de 2026 se reportó su asesinato bajo circunstancias no aclaradas.

¿Quién es Saif al-Islam Gaddafi?

Saif al-Islam Gaddafi, hijo de Muamar Gaddafi, fue una figura política libia marcada por su caída tras la revolución y el colapso del régimen familiar.

En noviembre de 2011 fue capturado en el desierto de Zintan por milicias locales tras meses prófugo, cuando intentaba huir hacia Níger desde la caída de Trípoli.

Captura de Saif al-Islam Gaddafi en 2021 (Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0))

Tras su arresto, permaneció detenido en Zintan, fuera del control del gobierno central, enfrentando acusaciones internacionales y un prolongado limbo judicial, marcado por negociaciones fallidas.

En 2017 fue liberado bajo una amnistía declarada por autoridades locales, aunque su situación legal siguió siendo disputada dentro y fuera de Libia durante años.

Desde entonces vivió en clandestinidad intermitente, protegido por alianzas tribales, reapareciendo ocasionalmente en mensajes políticos, mientras evitaba tribunales y mantenía un perfil público ambiguo.

¿Cuántos años tiene Saif al-Islam Gaddafi?

Saif al-Islam Gaddafi tenía 53 años de edad cuando fue asesinado en febrero de 2026.

¿Quién es la esposa de Saif al-Islam Gaddafi?

La vida personal de Saif al-Islam Gaddafi estuvo durante años bajo especulación, esto debido a las diferentes versiones que circulan en medios.

En abril de 2016 se informó que Gaddafi se había casado en Zintan y que tenía una hija de tres años.

Cinco años más tarde, durante una entrevista con The New York Times en 2021, Gaddafi negó estar casado.

¿Quiénes son los hijos de Saif al-Islam Gaddafi?

No hay información certera que apunte a que Saif al-Islam Gaddafi haya formado una familia.

¿Qué estudió Saif al-Islam Gaddafi?

Existe una contradicción entre la información existente en torno a los estudios de Saif al-Islam Gaddafi.

Mientras algunos medios señalan que estudió una licenciatura en Ciencias en Ingeniería en la Universidad Al Fateh, otros informan que se formó en Arquitectura.

¿En qué ha trabajado Saif al-Islam Gaddafi?

A lo largo de su vida, Saif al-Islam Gaddafi se desempeñó como ingeniero, diplomático y soldado.

Su cargo más destacado fue el de ser líder político del Frente Popular para la Liberación de Libia.

Saif al-Islam Gaddafi fue asesinado en Libia

El 3 de febrero de 2026 comenzaron a circular reportes que informaban el asesinato de Saif al-Islam Gaddafi en Libia.

La muerte fue confirmada por el asesor político de Gaddafi, Abdullah Othman.

Versiones que circulan en medios libios señalan que Saif al-Islam Gaddafi fue alcanzado por disparos perpetrados al interior de la ciudad donde vivía en clandestinidad desde 2017.

Sin embargo, la circunstancia exacta de la muerte sigue sin ser aclarada . Además de que autoridades de Libia no se pronunciaron al respecto de manera inmediata.