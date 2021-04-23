Líbano.- Uno de los hijos del excitador libio Muamar Gadafi fue liberado hoy en Líbano y entregado a las Fuerzas de Seguridad Interior (FIS) luego de que fuera secuestrado unas horas.

Se trata de Hanibal Gadafi, quien de acuerdo con fuentes, fue liberado en la región de Baalbeck en el valle de la Bekaa. Horas antes que se diera a conocer su liberación, se emitió un video donde se podría ver a Gadafi con golpes diciendo que se encontraba bien de salud.

El hijo del exdicatador dijo también que sus secuestradores eran leales al imán chií Musa Sadr, líder de esa comunidad en Líbano, desparecido en Libia en 1978 en una visita oficial.

De acuerdo con una agencia local, el secuestro se produjo el jueves por al noche.

Hanibal Gadafi nacido en 1975, ha protagonizado varios incidentes en Europa, está casado con la modelo de lencería libanesa Aline Skaff, con quien tiene dos hijos.

Con información de EFE