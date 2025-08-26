Miguel Uribe Londoño será candidato a la presidencia de Colombia en relevo de su hijo, Miguel Uribe Turbay, ex precandidato del partido Centro Democrático, quien fue asesinado en un atentado; aquí te decimos quién es el padre del ex aspirante.

El pasado 7 de junio, cuando Miguel Uribe Turbay se encontraba en medio de una reunión política con sus simpatizantes en un parque de la localidad de Fontibón, fue acribillado a balazos por un joven que se encontraba en la multitud.

Dado que recibió impactos de bala en la cabeza y las piernas, fue declarado muerto dos meses después por la Fundación Santa Fe de Bogotá, por lo que su padre anunció su candidatura en sustitución de su hijo pero:

¿Quién es Miguel Uribe Londoño?

¿Qué edad tiene Miguel Uribe Londoño?

¿Cuál es el signo zodiacal de Miguel Uribe Londoño?

¿Quién es la esposa de Miguel Uribe Londoño?

¿Quiénes son los hijos de Miguel Uribe Londoño?

¿Qué estudió Miguel Uribe Londoño?

¿Cuál es la trayectoria de Miguel Uribe Londoño?

¿Quién es Miguel Uribe Londoño?

Miguel Uribe Lodoño es un economista, abogado, periodista, empresario y político colombiano, originario de Medellín, Colombia, donde se ha desempeñado como consejal de Bogotá y senador de la República.

Actualmente, es candidato a la Presidencia de la República de Colombia por el partido Centro Democrático, en sustitución de Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia (Getty Images)

¿Qué edad tiene Miguel Uribe Londoño?

Miguel Uribe Londoño nació el 2 de noviembre de 1952, por lo que actualmente tiene 79 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Miguel Uribe Londoño?

El signo zodiacal de Miguel Uribe Londoño es Escorpión, ya que esta es la clasificación que le corresponde a las personas que nacieron entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre.

¿Quién es la esposa de Miguel Uribe Londoño?

Por otra parte, la esposa de Miguel Uribe Londoño fue la abogada, periodista y empresaria de medios de comunicación Diana Consuelo Turbay Quintero, quien fue directora del Noticiero Criptón desde 1987 hasta su asesinato en 1991.

El ataque en el que perdió la vida Diana Turbay se produjo el 25 de enero de 1991, en una operación de rescate en Copacabana, Antioquia, tras ser secuestrada el 30 de agosto de 1990, por lo que recibió una herida de bala en el hígado y el riñón izquierdo.

La versión oficial señala que la bala que produjo la muerte Diana Turbay fue disparada por el ejército nacional de Colombia, pero existen otros señalamientos en torno a dicha situación.

¿Quiénes son los hijos de Miguel Uribe Londoño?

Como parte de su matrimonio con Diana Turbay, Miguel Uribe Lodoño procreó a una hija y un hijo: Mariana Alejandra Uribe Turbay y el ex precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay.

¿Qué estudió Miguel Uribe Londoño?

En cuanto a sus estudios, Miguel Uribe Lodoño es economista egresado de la Universidad de Miami y abogado egresado de la Universidad de los Andes.

¿Cuál es la trayectoria de Miguel Uribe Londoño?

La trayectoria de Miguel Uribe Lodoño está vinculada al servicio público en Colombia, donde se ha desempeñado en distintos cargos de manera previa a su candidatura presidencial.

Entre los puestos que ha ocupado, se encuentran los siguientes:

Secretario Económico de la Presidencia de la República durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala

Director de Proantioquia en Bogotá

Consejal de Bogotá entre 1988 y 1990

Senador del Partido Conservador entre 1990 y 1991

Presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), entre 1997 y 1998

Miguel Uribe Londoño anuncia su candidatura presidencial en Colombia; “no me van a quebrar”

Hoy martes 26 de agosto, Miguel Uribe Lodoño anunció su candidatura presidencial por el partido Centro Democrático, en sustitución de su hijo Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un magnicidio el pasado 7 de junio.

“Ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cesaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y no me van a quebrar”, dijo en su primer discurso de campaña desde la Plaza Núñez del Congreso de la República.

“Estoy aquí para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio. Un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad, un movimiento que transforma la sangre de los mártires en semillas de libertad. Hoy lo anuncio: me entrego por completo a esta causa”. Miguel Uribe Lodoño

En este sentido, el candidato explicó que el mismo día de la muerte de su hijo, habló con el expresidente Álvaro Uribe para definir el destino de la candidatura del partido Centro Democrático.