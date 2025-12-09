Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, fue llamado a juicio por la Corte Nacional de Justicia acusado de soborno por su presunta participación en la red de corrupción del caso Sinohydro.

De acuerdo con la información, los sobornos a Lenín Moreno, familiares y allegados, ascienden a unos 76 millones de dólares y tenían el fin de asegurar el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

Pero ¿quién es Lenín Moreno? Te decimos todo lo que se sabe del expresidente de Ecuador que irá a juicio por el delito de soborno, además de estar ligado a una red de corrupción.

Lenín Moreno, expresidente de Ecuador (EFE)

¿Quién es Lenín Moreno?

Lenín Moreno Garcés es un político ecuatoriano que fue presidente de Ecuador entre 2017 y 2021. Antes de eso, también fue vicepresidente de Ecuador entre 2007 y 2013 durante el gobierno de Rafael Correa.

Un hecho muy importante de su vida es que en 1998 sufrió un atentado: fue baleado durante un asalto y quedó paralizado de por vida, lo que marcó su trabajo en temas de discapacidad.

La posición política de Lenín Moreno es compleja y ha sido motivo de debate en Ecuador porque cambió significativamente. Llegó al gobierno bajo el movimiento progresista Alianza PAIS y después se movió al centro-derecha.

¿Qué edad tiene Lenín Moreno?

Lenín Moreno tiene 72 años de edad.

¿Quién es Lenín Moreno? (Redes sociales)

¿Lenín Moreno está casado?

De acuerdo con la información, Lenín Moreno está casado con Rocío González Navas, con quien vive en Paraguay.

¿Lenín Moreno tiene hijos?

Lenín Moreno tiene tres hijas.

¿Qué estudió Lenín Moreno?

Lenín Moreno estudió Administración Pública en la Universidad Central del Ecuador y también cursó estudios en Psicología antes de dedicarse a la política.

¿Cuál es la trayectoria de Lenín Moreno?

Lenín Moreno fue vicepresidente de Ecuador entre 2007 y 2013 bajo la administración de Rafael Correa y previo a esto ocupó cargos en el sector público y privado antes de su carrera política formal.

Con la promesa de seguir el régimen oficialista de Correa, Lenín Moreno llegó a la presidencia de Ecuador, pero tras obtener el cargo se distanció fuertemente de ese bloque político.

Tras dejar la presidencia, Lenín Moreno ha trabajado como comisionado de la OEA para asuntos de discapacidad desde Paraguay, trabajos por los que fue nominado para el Nobel de la Paz en 2012.

Lenín Moreno, expresidente de Ecuador (Bebeto Matthews / AP)

Justicia de Ecuador llama a juicio al expresidente Lenín Moreno por presunto soborno

El expresidente Lenín Moreno fue llamado a juicio luego de ser señalado por soborno en el caso Sinohydro, una red de corrupción ligada al proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

Lenín Moreno insiste en que el proceso penal en su contra por el presunto delito de soborno es una “venganza” por haberse revelado contra el gobierno de Rafael Correa cuando llegó a la presidencia.

La Corte de Ecuador interpuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva que el expresidente se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, en Paraguay.