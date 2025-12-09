La justicia de Ecuador decidió llamar a juicio al expresidente Lenín Moreno luego de ser señalado de soborno en el caso Sinohydro, una red de corrupción ligada al proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

De acuerdo con la información, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador considera que hay elementos suficientes para asegurar que Lenín Moreno participó en esta red aceptando sobornos.

Justicia de Ecuador llama a juicio al expresidente Lenín Moreno por presunto soborno

El expresidente Lenín Moreno irá a juicio por el delito de cohecho ligado al caso Sinohydro, empresa china encargada de construir la mayor central hidroeléctrica de Ecuador, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

La Corte de Ecuador interpuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva que el expresidente se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, donde vive con su esposa.

Lenín Moreno, expresidente de Ecuador (Bebeto Matthews / AP)

Los reportes señalan que los sobornos ascienden a unos 76 millones de dólares repartidos entre los involucrados para asegurar la adjudicación del megaproyecto, que tuvo un costo aproximado de 2 mil millones de dólares.

Pese a que Lenín Moreno insiste en que el proceso penal en su contra por el presunto delito de soborno es una “venganza” por haberse revelado contra el gobierno de Rafael Correa cuando llegó a la presidencia.

En esta red de corrupción estarían involucrados alrededor de 24 personas, entre ellas Lenín Moreno, además de familiares y allegados, según la investigación que realiza Ecuador en cooperación con: