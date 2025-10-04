La abogada Kathleen Martínez podría encontrar la tumba perdida de Cleopatra tras décadas de investigación y largas expediciones de búsqueda; te decimos quién es ella.

De acuerdo con la información, la investigación de más de 20 años de Kathleen Martínez estaría acercándose cada vez más a lo que sería la tumba perdida de Cleopatra.

Pero ¿quién es Kathleen Martínez? Te decimos todo lo que se sabe de la abogada y arqueóloga que busca la tumba de Cleopatra desde hace años y que pronto podría encontrarla.

Kathleen Martínez (Redes sociales)

¿Quién es Kathleen Martínez?

Kathleen Teresa Martínez Berry es originaria de Santo Domingo, República Dominicana, y desde 2005 encabeza la misión en Egipto para buscar la tumba de Cleopatra.

¿Qué edad tiene Kathleen Martínez?

Kathleen Martínez nació en 1966, por lo que tendría 58 o 59 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Kathleen Martínez?

Dado que la fecha de nacimiento de Kathleen Martínez es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Kathleen Martínez está casada?

Kathleen Martínez estaría casada con el chileno José Nazar.

¿Kathleen Martínez tiene hijos?

Cuando se preparaba para la expedición a Egipto, Kathleen Martínez dijo en entrevista que tenía “dos hijos pequeños”, sin embargo, no se tiene más información al respecto.

¿Qué estudió Kathleen Martínez?

Kathleen Martínez estudió Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en Santo Domingo y, posteriormente realizó maestrías en Finanzas y en Arqueología.

De acuerdo con la información, Kathleen Martínez se habría enfocado en el área del Derecho Penal, que han influenciado sus investigaciones en torno a la tumba de Cleopatra.

¿Quién es Kathleen Martínez? (Cortesía)

¿Cuál es la trayectoria de Kathleen Martínez?

Desde muy pequeña Kathleen Martínez se interesó por la cultura de Egipto, principalmente por la historia de Cleopatra, lo que habría impulsado su investigación sobre el tema.

En 2002, la abogado Kathleen Martínez hizo su primer viaje a Egipto y después regresó en 2005 con el permiso de excavar en un templo para buscar la tumba de Cleopatra.

A lo largo de la búsqueda de la tumba de Cleopatra, Kathleen Martínez ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, una mención en la lista Forbes 50 over 50 en 2025.

Kathleen Martínez, abogada dominicana, podría encontrar la tumba de Cleopatra

Kathleen Martínez, abogada de República Dominicana, podría descubrir la tumba perdida de Cleopatra gracias a las investigaciones que ha hecho por más de 20 años.

La hipótesis de Kathleen Martínez gira alrededor de que Cleopatra no fue enterrada en Alejandría, por lo que trazó un mapa de los templos cercanos en los que pudo ser enterrada.

La abogada se encontró con un templo de Isis que no estaba en los registros, por lo que pidió permiso al Ministerio Egipcio para excavar y las autoridades se lo otorgaron por dos meses.

En su expedición en este templo, ubicado en la ciudad de Taposiris Magna, encontraron dos túneles y uno de años desemboca en el Mar Mediterráneo, por lo que Kathleen Martínez solicitó permiso para una nueva expedición.

Túnel que conduciría a la tumba de Cleopatra (Ministerio de Antigüedades de Egipto)

El Ministerio Egipcio sólo otorgó un permiso de 15 días para realizar una expedición de observación, sin excavación, que fue pausada debido a cuatro días de tormenta, pero que la ayudó en su investigación.

Al redundar la expedición, Kathleen Martínez se percató que la lluvia ayudó a remover los sedimentos del mar y encontró tres piedras que podrían representar a las hermanas de Cleopatra.

La teoría de Kathleen Martínez es que la tumba perdida de Cleopatra podría encontrarse debajo de estas tres piedras en el Mar Mediterráneo y ya ha solicitado los permisos para excavar.

Kathleen Martínez (Cortesía)

Kathleen Martínez ha rechazado el financiamiento de prestigiosas universidades, pues el hallazgo histórico de la tumba de Cleopatra se lo quiere dar a República Dominicana, de donde es originaria.