La criminóloga Kathleen Martínez estaría apunto de realizar un hallazgo histórico con su investigación que podría descubrir la tumba de Cleopatra, que ha sido buscada desde hace siglos.

De acuerdo con la información, Kathleen Martínez lleva investigando más de 20 años para encontrar la tumba de Cleopatra y sus indagaciones podrían estar acercándose cada vez más.

Kathleen Martínez ha rechazado el financiamiento de prestigiosas universidades pues el hallazgo histórico de la tumba de Cleopatra se lo quiere dar a República Dominicana, de donde es originaria.

Kathleen Martínez (Redes sociales)

Kathleen Martínez podría descubrir la tumba de Cleopatra; esto se sabe

Kathleen Martínez, criminóloga de República Dominicana, podría descubrir la tumba perdida de Cleopatra gracias a sus investigaciones basadas en la criminalística y las ciencias forenses.

Las investigaciones de Kathleen Martínez giran en la hipótesis de que Cleopatra no fue enterrada en Alejandría, por lo que trazó un mapa de los templos cercanos en los que pudo ser enterrada.

La criminóloga se encontró con un templo de Isis que no estaba en los registros, por lo que pidió permiso al Ministerio Egipcio para excavar y las autoridades se lo otorgaron por dos meses.

Dentro de su expedición en este templo, ubicado en la ciudad de Taposiris Magna que significa Gran tumba de Osiris, Kathleen Martínez encontró:

Vasijas

Cerámicas

Monedas con la cara de Cleopatra

Dos túneles que contenían agua

Túnel que conduciría a la tumba de Cleopatra (Ministerio de Antigüedades de Egipto)

Kathleen Martínez: Tumba de Cleopatra podría estar en el mar

Según los reportes, uno de los túneles encontrados el el templo de Isis desemboca directamente en el Mar Mediterráneo, por lo que Kathleen Martínez solicitó permisos para una nueva expedición en el mar.

Pese a sus hallazgo, el Ministerio Egipcio sólo otorgó un permiso de 15 días para realizar una expedición de observación, sin excavación, que fue pausada debido a cuatro días de tormenta.

Al redundar la expedición, Kathleen Martínez se percató que la lluvia ayudó a remover los sedimentos del mar y encontró tres piedras que podrían representar a las hermanas de Cleopatra.

La teoría de Kathleen Martínez es que la tumba perdida de Cleopatra podría encontrarse debajo de estas tres piedras en el Mar Mediterráneo y ya ha solicitado los permisos para excavar.