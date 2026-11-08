Joshua Abreu es un economista de Paraguay director de Ueno Casa Bolsa que también fue funcionario público del Banco Central. Parte de su reconocimiento viene por ser hijo de Emilio Abreu, fundador de una popular iglesia evangélica en su país.

Pero ¿qué otros detalles se conocen de Joshua Abreu? Aquí te compartimos más con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Joshua Abreu?

Joshua Daniel Abreu Boss es un economista, consultor, conferencista y pastor de Paraguay , conocido por ser director de Ueno Casa Bolsa y partícipe de la iglesia evangelista fundada por sus padres.

Su papá fue Emilio Javier Abreu de Gásperi, fundador del Centro Familiar de Adoración (CFA), una iglesia evangélica en Paraguay y su madre es Bethany Ann Boss, conocida como Betania Abreu y también fundadora de la iglesia.

Joshua Abreu y su mamá Betania Abreu. (@abreujoshua)

Asimismo, se sabe que Joshua Abreu tiene una única hermana llamada Rebekah Abreu.

Joshua Abreu tuvo un cargo público por seis años en Paraguay como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Paraguay.

Entre las habilidades que describen a Joshua Abreu está su interés por liderar, compartir la pasión por el llamado de Dios, promover la innovación, la tecnología financiera, los negocios y la operación de sistemas IT en nivel experto.

¿Qué edad tiene Joshua Abreu?

Se desconoce qué edad tiene Joshua Abreu.

¿Quién es la esposa de Joshua Abreu?

La esposa de Joshua Abreu es Sonia Alderete.

Joshua Abreu y su esposa Sonia Alderete. (@abreujoshua)

¿Qué signo zodiacal es Joshua Abreu?

Se desconoce el signo zodiacal de Joshua Abreu, pues no se conoce su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Joshua Abreu?

Joshua Abreu tiene dos hijas y está por ser padre de un tercer niño.

¿Qué estudió Joshua Abreu?

Joshua Abreu estudió Ciencias Financieras en Oral Roberts University en Oklahoma. Sumado a ello, estudió una MBA en la Universidad de Oxford en donde tuvo graduación con honores.

Asimismo, tiene un Posgrado en Comercio Exterior en St. Mary’s University en Londres.

Joshua también habla inglés y español.

Joshua Abreu, director de Ueno Casa Bolsa. (Especial)

¿En qué ha trabajado Joshua Abreu?

Joshua Abreu es director de Ueno Casa de Bolsa, pastor de la iglesia evangélica Centro Familiar de Adoración (CFA) y fundador de Emparejados Podcast, pero anteriormente también se desempeñó en trabajos como: