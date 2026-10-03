Gunther Friedrich Fehlinger-Jahn es un economista, consultor y activista político, que busca la Presidencia de Austria, cargo que se designará luego de los comicios electorales de octubre de 2028.

De acuerdo con la información, Gunther Fehlinger-Jahn es el actual presidente del Austrian Committee for NATO Enlargement, organización que promueve la integración euroatlántica y la ampliación de la OTAN y la Unión Europea.

¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn?

Gunther Fehlinger-Jahn es originario de Linz y es conocido principalmente por sus posturas prooccidentales radicales, su intensa actividad en redes sociales y por sus propuestas geopolíticas controvertidas.

¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn? Político de Austria
¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn? Político de Austria (Redes sociales)

Ha ganado notoriedad internacional por exigir frecuentemente la desintegración de países rivales de Occidente, como Rusia, China e India. Ha anunciado su intención de postularse como candidato a la Presidencia de Austria.

¿Qué edad tiene Gunther Fehlinger-Jahn?

Gunther Fehlinger-Jahn tiene 58 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Gunther Fehlinger-Jahn?

Dado que Gunther Fehlinger-Jahn nació el 23 de agosto de 1968 , su signo zodiacal es Virgo.

¿Gunther Fehlinger-Jahn está casado?

Gunther Fehlinger-Jahn está casado con Ilse Fehlinger-Jahn.

¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn? Político de Austria
¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn? Político de Austria (Redes sociales)

¿Gunther Fehlinger-Jahn tiene hijos?

Gunther Fehlinger-Jahn tiene dos hijos de su matrimonio. Max Fehlinger, su hijo mayor, se graduó de la escuela secundaria y su pequeña hija nació el pasado 1 de abril de 2026.

¿Qué estudió Gunther Fehlinger-Jahn?

Gunther Fehlinger-Jahn estudió en la Universidad de Economía y Negocios de Viena (WU Vienna, por sus siglas en alemán). Tiene títulos en:

  • Licenciatura en Administración de Empresas
  • Maestría en Comercio Internacional
  • Especialización en teoría de la Administración

Posteriormente, realizó formación en asuntos de la Unión Europea en el European Centre of Public Affairs de Bruselas, donde obtuvo un certificado en asuntos e instituciones de la UE.

¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn? Político de Austria
¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn? Político de Austria (Redes sociales)

¿Cuál es la trayectoria de Gunther Fehlinger-Jahn?

Gunther Fehlinger-Jahn ha desarrollado su trayectoria principalmente en economía, comercio internacional, desarrollo empresarial y política europea. Entre sus cargos y actividades más importantes se encuentran:

  • Regulación de la Unión Europea en Bruselas en UNICE
  • Secretario general de la SME Union del Partido Popular Europeo (EPP).
  • Director de campaña de Paul Rübig, entonces eurodiputado.
  • Director del Wirtschaftsforum der Führungskräfte de Austria.
  • Consultor en proyectos relacionados con Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Ucrania
  • Asesor del Ministerio de Economía de Ucrania en temas relacionados con pequeñas y medianas empresas
  • Miembro del comité estatal de Macedonia del Norte encargado de evaluar apoyos a empresas innovadoras

Gunther Fehlinger-Jahn promete regresar penacho de Moctezuma a México si gana elecciones de Austria

A través de redes sociales, Gunther Fehlinger-Jahn compartió una fotografía con el penacho de Moctezuma, que actualmente se encuentra en el Museo del Mundo de Viena, y expresó su intención de devolverlo.

Fehlinger-Jahn anunció su intención de competir por la Presidencia austriaca y señaló que, si obtiene el cargo, trabajaría para permitir el retorno del famoso tocado de plumas mexica a su país de origen.

Ante esta promesa, ha crecido la especulación sobre que el penacho de Moctezuma podría regresar a México después de 2028, aunque el posible retorno enfrenta importantes obstáculos.

Penacho de Moctezuma podría regresar a México después de 2028
Penacho de Moctezuma podría regresar a México después de 2028 (Captura de pantalla)