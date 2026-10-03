Gunther Friedrich Fehlinger-Jahn es un economista, consultor y activista político, que busca la Presidencia de Austria, cargo que se designará luego de los comicios electorales de octubre de 2028.

De acuerdo con la información, Gunther Fehlinger-Jahn es el actual presidente del Austrian Committee for NATO Enlargement, organización que promueve la integración euroatlántica y la ampliación de la OTAN y la Unión Europea.

¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn?

Gunther Fehlinger-Jahn es originario de Linz y es conocido principalmente por sus posturas prooccidentales radicales, su intensa actividad en redes sociales y por sus propuestas geopolíticas controvertidas.

¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn? Político de Austria (Redes sociales)

Ha ganado notoriedad internacional por exigir frecuentemente la desintegración de países rivales de Occidente, como Rusia, China e India. Ha anunciado su intención de postularse como candidato a la Presidencia de Austria.

¿Qué edad tiene Gunther Fehlinger-Jahn?

Gunther Fehlinger-Jahn tiene 58 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Gunther Fehlinger-Jahn?

Dado que Gunther Fehlinger-Jahn nació el 23 de agosto de 1968 , su signo zodiacal es Virgo.

¿Gunther Fehlinger-Jahn está casado?

Gunther Fehlinger-Jahn está casado con Ilse Fehlinger-Jahn.

¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn? Político de Austria (Redes sociales)

¿Gunther Fehlinger-Jahn tiene hijos?

Gunther Fehlinger-Jahn tiene dos hijos de su matrimonio. Max Fehlinger, su hijo mayor, se graduó de la escuela secundaria y su pequeña hija nació el pasado 1 de abril de 2026.

¿Qué estudió Gunther Fehlinger-Jahn?

Gunther Fehlinger-Jahn estudió en la Universidad de Economía y Negocios de Viena (WU Vienna, por sus siglas en alemán). Tiene títulos en:

Licenciatura en Administración de Empresas

Maestría en Comercio Internacional

Especialización en teoría de la Administración

Posteriormente, realizó formación en asuntos de la Unión Europea en el European Centre of Public Affairs de Bruselas, donde obtuvo un certificado en asuntos e instituciones de la UE.

¿Quién es Gunther Fehlinger-Jahn? Político de Austria (Redes sociales)

¿Cuál es la trayectoria de Gunther Fehlinger-Jahn?

Gunther Fehlinger-Jahn ha desarrollado su trayectoria principalmente en economía, comercio internacional, desarrollo empresarial y política europea. Entre sus cargos y actividades más importantes se encuentran:

Regulación de la Unión Europea en Bruselas en UNICE

Secretario general de la SME Union del Partido Popular Europeo (EPP).

Director de campaña de Paul Rübig, entonces eurodiputado.

Director del Wirtschaftsforum der Führungskräfte de Austria.

Consultor en proyectos relacionados con Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Ucrania

Asesor del Ministerio de Economía de Ucrania en temas relacionados con pequeñas y medianas empresas

Miembro del comité estatal de Macedonia del Norte encargado de evaluar apoyos a empresas innovadoras

Gunther Fehlinger-Jahn promete regresar penacho de Moctezuma a México si gana elecciones de Austria

A través de redes sociales, Gunther Fehlinger-Jahn compartió una fotografía con el penacho de Moctezuma, que actualmente se encuentra en el Museo del Mundo de Viena, y expresó su intención de devolverlo.

Fehlinger-Jahn anunció su intención de competir por la Presidencia austriaca y señaló que, si obtiene el cargo, trabajaría para permitir el retorno del famoso tocado de plumas mexica a su país de origen.

Ante esta promesa, ha crecido la especulación sobre que el penacho de Moctezuma podría regresar a México después de 2028, aunque el posible retorno enfrenta importantes obstáculos.