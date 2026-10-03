Gunther Fehlinger-Jahn busca ser presidente de Austria y ha hecho la promesa electoral de que, si gana las elecciones en 2028, devolverá el penacho de Moctezuma a su país de origen: México.

A través de redes sociales, Gunther Fehlinger-Jahn compartió una fotografía con el penacho de Moctezuma, que actualmente se encuentra en el Museo del Mundo de Viena y expresó su intención de devolverlo.

Penacho de Moctezuma podría regresar a México después de 2028 (@GunterFehlinger)

El penacho de Moctezuma podría volver a México tras las elecciones de Austria en 2028

El penacho de Moctezuma podría volver a México después de 2028, luego de que el político Günther Fehlinger-Jahn planteara gestionar el regreso de la pieza en caso de llegar a la Presidencia de Austria.

Fehlinger-Jahn anunció su intención de competir por la Presidencia austriaca y señaló que, si obtiene el cargo, trabajaría para permitir el retorno del famoso tocado de plumas mexica a su país de origen.

Penacho de Moctezuma podría regresar a México después de 2028 (Captura de pantalla)

Ante esta promesa, ha crecido la especulación sobre que el penacho de Moctezuma podría regresar a México después de 2028, aunque el posible retorno enfrenta importantes obstáculos.

Penacho de Moctezuma podría regresar a México después de 2028 (@GunterFehlinger)

Tras trabajos de restauración entre 2010 y 2012, especialistas determinaron que la fragilidad del penacho no permite su traslado mientras no exista una tecnología capaz de evitar las vibraciones que podrían dañarlo.

Por ahora, se trata de una propuesta política y no de una decisión oficial de Austria o del museo que conserva el penacho. Su eventual regreso dependería de las autoridades, instituciones culturales y especialistas involucrados.