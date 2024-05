Eden Golan, representante de Israel recibió abucheos durante un importante certamen, aunque internautas refieren que estos debían esta dirigidos al país por el genocidio en Gaza, pero ¿quién es? Te decimos desde su trayectoria artística, hasta su signo zodiacal.

Y es que durante durante su interpretación “Hurricane” en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024 de cara a la segunda semifinal, la cantante fue interrumpida por el repudio de los asistentes.

Lo anterior ocurrió como parte de las protestas por la guerra en Medio Oriente, las cuales han escalado desde el bombardeo emprendido a manos de Israel en la zona de refugio de Rafah, al sur de Gaza.

Es importante señalar que los abucheos contra Eden Golan se dieron en medio del genocidio cometido por Israel en Gaza, la que ha dejado un saldo de más de 34 mil 904 palestinos muertos.

Guerra de Israel contra Hamás en Gaza (AFP)

¿Quién es Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024?

Eden Golan es una cantante ruso-israelí, pues sus sus padres migraron a Moscú, Rusia donde vivieron alrededor de 13 años, mientras que para el año 2022, la joven de 20 años y sus padres regresaron a Israel.

Debido a su trayectoria artística, Eden Golan llegó a la segunda semifinal de Eurovisión 2024 pese a la manifestaciones en contra de su participación debido a que representa al país de Medio Oriente que ha dirigido un cruel genocidio en Gaza.

¿Qué edad tiene Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024?

Nacida en Kfar Saba, ciudad ubicada en Israel el 5 de octubre de 2003, la cantante Eden Golan tiene actualmente 20 años de edad.

¿Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024 tiene esposo?

A pesar de que Eden Golan mantiene una actividad constante en sus redes sociales, no se cuenta con información en cuanto a su pareja sentimental, por lo que no se conoce si la cantante de Israel tiene esposo o no.

¿Qué signo zodiacal es Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024?

Debido a que Eden Golan nació un 5 de octubre, la artista originaria de Israel está regida bajo el signo zodiacal Libra.

De acuerdo con la astrología occidental, las personas pertenecientes a este signo zodiacal, son elegantes y diplomáticas, aunque pueden llegar a ser frívolas y de carácter voluble.

¿Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024 tiene hijos? Esto sabemos

Eden Golan se encuentra en el auge de su carrera como cantante, por lo que la joven de 20 años no tiene hijos.

¿Qué estudió Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024?

La cantante de Israel, Eden Golan ha puesto empeño en su carrera musical desde los 8 años, por lo que sus estudios han estado enfocados en su formación artística.

¿En qué ha trabajado Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024?

Los lugares en los que ha trabajado Eden Golan la ayudaron a llegar al concurso Eurovisión 2024, del que fue abucheada al representar al país de Israel.

Tal fue el caso de su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2015, que pese a que no ganó, este la impulsó a seguir concursando en certámenes de música.

Posteriormente, en el año 2016, estuvo presente en el New Wave en Crimea, mientras que para 2018, Eden Golan llegó a la final del concurso conocido como The Voice Kids.

Otro de los momentos más destacados en su carrera fue en 2023, donde Eden Golan estuvo entre los finalistas del programa I Can See Your Voice Israel.

Eden Golan se presenta en Eurovisión 2024 en medio de protestas por genocidio en Gaza

Además de los abucheos que recibió Eden Golan, las protestas también estuvieron dirigidas a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), encargada de organizar la edición de Eurovisión 2024.

Mientras que las manifestaciones comenzaron desde el ensayo general de la participante originaria de Israel, las cuales estaban antecedidas por las peticiones para que la cantante fuera expulsada.

Asimismo, las protestas afuera de la sede de Eurovisión 2024 en Malmö Arena, avanzan con fuerza hacia la segunda semifinal, mediante fuertes consignas para denunciar el genocidio de Israel en Gaza.

Por su parte, Eden Golan ya reaccionó a los abucheos de los que fue víctima y aseguró que su mente sólo está enfocada en realizar una “buena actuación” y en representar a Israel para que “se escuche su voz”, según EFE noticias.

“Estoy aquí haciendo lo que amo, solo me centro en la música y la energía, son muchos los que me apoyan y es un honor representar a mi país especialmente en estos tiempos. Me centro solo en hacer una buena actuación y en que se escuche nuestra voz” Eden Golan, cantante israelí