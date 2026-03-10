Don Huffines es un magnate inmobiliario y nuevo dueño del Rancho Zorro vinculado a Jeffrey Epstein.

El también político adquirió el rancho en 2023, ubicado en el condado de Santa Fe en Nuevo México y el cual fue rebautizado como Rancho de San Rafael.

¿Quién es Don Huffines? El nuevo dueño del rancho vinculado a Jeffrey Epstein

Donald Blaine Huffines es un empresario y político originario de Texas, copropietario de Huffines Communities, una empresa de desarrollo inmobiliario.

El empresario colabora con las autoridades de Nuevo México para que se realicen investigaciones en el lugar y sus inmediaciones para buscar posibles cuerpos de víctimas de Jeffrey Epstein.

Don Huffines, político y dueño del Rancho Zorro vinculado a Jeffrey Epstein (Facebook/Don Huffines)

¿Qué edad tiene Don Huffines?

Don Huffines nació el 26 de abril de 1958; actualmente tiene 67 años de edad.

¿Quién es la esposa de Don Huffines?

Don Huffines está casado con Mary Catherine Huffines.

¿Qué signo zodiacal es Don Huffines?

Don Huffines es Tauro.

Don Huffines y su esposa (Facebook/Don Huffines)

¿Cuántos hijos tiene Don Huffines?

Don Huffines tiene cinco hijos:

Colin Huffines

Devin Huffines

Terence Huffines

Deirdre Huffines

Russell Huffines

¿Qué estudió Don Huffines?

Don Huffines estudió administración de empresas en la Universidad de Texas y se especializó en finanzas.

¿En qué ha trabajado Don Huffines?

Don Huffines inició su carrera fundando con su hermano, Phillip Huffines, la empresa Huffines Communities.

Fue senador estatal por el Distrito 16 de Dallas de 2015 a 2019 y es actual candidato para ser contralor de Texas en las elecciones 2026; ganó las elecciones primarias.

También fundó de expertos fiscales llamado en Huffines Liberty Foundation.

Don Huffines (Facebook/Don Huffines)

Don Huffines es dueño del rancho Zorro vinculado a Jeffrey Epstein

La familia de Don Huffines compró el Rancho Zorro en 2023 , la propiedad de cuatro mil hectáreas y la cual ha sido mencionada varias veces en los archivos de Jeffrey Epstein.

Rancho Zorro fue comprada por Jeffrey Epstein en 1993 al exgobernador Bruce King; este lugar fue mencionado por Annie Farme, víctima del agresor, y aseguró que fue llevada a este lugar con engaños y abusada.

Autoridades de Nuevo México iniciaron investigaciones en Rancho Zorro con colaboración de Don Huffines para descartar o confirmar que en el lugar fueron enterradas víctimas de Jeffrey Epstein.