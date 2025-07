Angela Marie es una influencer que explotó contra mexicanos en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La influencer es una de las turistas extranjeras que vino a México y eligió como destino Playa del Carmen, pero al parecer tuvo una mala experiencia en un restaurante, lo que exhibió en redes sociales.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de ella y su vida.

¿Quién es?

Hecho que decidió exponer en redes sociales y aseguró que había sido víctima de la hostilidad y odio de parte de los mexicanos, mientras estaba comiendo en un restaurante.

Hecho que decidió exponer en redes sociales y aseguró que había sido víctima de la hostilidad y odio de parte de los mexicanos, mientras estaba comiendo en un restaurante.

Algunos han considerado lo ocurrido como otra muestra de rechazo a la gentrificación

Angela Marie, influencer que explotó contra mexicanos en Playa del Carmen (Angela Marie en Instagram)

También compartió un video donde aseguró sentirse agredida pero en sus imágenes tampoco queda claro qué pasó.

¿Qué edad tiene?

Aunque el perfil de Instagram de Angela Marie es publico ciertos datos personales no lo son, como es su edad, por lo que no se sabe con exactitud cuántos años tiene.

¿Quién es su esposo?

Según lo que comparte la influencer en sus redes sociales está casada desde agosto de 2022, pero no revela mucho de la identidad de su esposo.

Angela Marie, influencer que explotó contra mexicanos en Playa del Carmen (Angela Marie en Instagram)

¿Qué signo zodiacal es?

Lo que sí comparte Angela Marie, influencer que explotó contra mexicanos en Playa del Carmen es su signo zodiacal que es escorpio.

Las personas nacidas bajo este signo son descritas como muy sensibles y emocionales consigo mismas y con el entorno, además de tener una gran capacidad de análisis.

¿Cuántos hijos tiene?

De acuerdo con la información pública de Angela Marie, influencer que explotó contra mexicanos en Playa del Carmen no se sabe si tiene hijos, pero al parecer no, porque en redes sociales no comparte fotografías de ellos.

¿Qué estudió?

Por el momento no se sabe cuál es el máximo grado de estudios de Angela Marie, influencer que explotó contra mexicanos en Playa del Carmen, pero se ve interesada por el mundo del espectáculo y el rock.

¿En qué ha trabajado?

No se sabe en qué ha trabajando Angela Marie, influencer que explotó contra mexicanos en Playa del Carmen, pero actualmente en Instagram tiene más de 21,100 seguidores.

En sus fotografías que comparte, se muestra como posiblemente modelo, y ella asegura que se dedica a viajar y promover lugares.

Angela Marie explotó contra mexicanos

Angela Marie asegura que su labor es viajar y promover los lugares que ama, pero describió su experiencia en Playa del Carmen como. triste y prometió que no volver a México.

Lanzó como advertencia que si los mexicanos seguían tratando mal a los turistas, “ya vería qué pasaría con ese hermoso país”.

Pero no dio detalles de qué fue lo que le pasó ni porque se sintió de esa manera, o qué le hicieron para que se expresara de esta forma.