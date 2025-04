Mario Vargas Llosa, ganador del premio Nobel de Literatura en 2010, bautizó a México como la dictadura perfecta, refiriéndose a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esto sale a relucir luego de que se diera a conocer que Mario Vargas Llosa murió este domingo 13 de abril de 2025 a los 89 años de edad, según confirmaron los hijos del escritor peruano.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias tras la muerte de Mario Vargas Llosa, quien bautizó a México como la dictadura perfecta y también tuvo controversias con Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mario Vargas Llosa, en 2007 todavía no era Premio Nobel como afirmo Fox erróneamente (Intenet)

Esta fue la vez que Mario Vargas Llosa bautizó a México como la dictadura perfecta, por el PRI

Mario Vargas Llosa participó en un foro de Televisa San Ángel el 30 de abril de 1990 y aprovechó su participación para bautizar a México como la dictadura perfecta.

“México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”, afirmó Mario Vargas Llosa en ese foro.

En ese entonces México se encontraba bajo el régimen del PRI con Carlos Salinas de Gortari en la presidencia y 29 estados de la República eran gobernados por este partido, mientras que el PAN tenía tres gubernaturas.

Mario Vargas Llosa aseguró que México era la dictadura perfecta, por el PRI, ya que aunque se tuviera el camuflaje de la democracia, según el premio Nobel, el gobierno cumplía con todas las características de una dictadura.

(Saul Lopez)

Mario Vargas Llosa criticó dictadura perfecta del PRI; también peleó con AMLO

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, no solo bautizó a México como la dictadura perfecta, por el PRI, sino que también criticó fuertemente las políticas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El escritor Mario Vargas Llosa, quien se definía como defensor de la democracia liberal, nombró a AMLO como un líder populista y autoritario por las políticas implementadas durante su gobierno.

El también ganador del premio Nobel, Mario Vargas Llosa, cuestionó la concentración de poder en el Ejecutivo, la polarización de México y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias tras la muerte de Mario Vargas Llosa y dijo que “más allá de las diferencias políticas, hay que reconocer su grandeza”.