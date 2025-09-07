Rosa Tarlovsky de Roisinblit, la presidenta honoraria de las Abuelas de la Plaza de Mayo, murió este 6 de septiembre de 2025 a la increíble edad de 106 años de edad. ¿Quién fue? En esta nota te damos los detalles de su vida.

“Sólo nos quedan palabras de agradecimiento por su entrega, su solidaridad y el amor con el que buscó a los nietos y nietas hasta el final” dijo la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo al confirmar la muerte de Tarlovsky de Roisinblit.

Su vida como activista comenzó durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), cuando secuestraron a su hija Patricia Roisinblit, su nieta Mariana de 15 meses y su yerno José Pérez Rojo.

En ese entonces, su hija y su yerno, ambos militantes de la organización armada peronista, esperaban un bebé. En el año 2000, Rosa Tarlovsky de Roisinblit logró dar con su paradero y rebautizarlo como Guillermo Pérez Roisinblit.

Rosa Tarlovsky de Roisinblit y su nieta (Redes Sociales)

¿Quién era Rosa Tarlovsky de Roisinblit?

Rosa Tarlovsky de Roisinblit fue una obstetra y defensora de los derechos humanos en Argentina, reconocida por su labor como vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Esta organización a la que perteneció hasta el final de sus días, estuvo fundada por familias con el objetivo de buscar a los niños y niñas apropiados durante la última dictadura militar.

Su búsqueda inició en 1978, cuando su hija Patricia Roisinblit, embarazada de ocho meses, su nieta Mariana de 15 meses y su yerno, José Manuel Pérez Rojo, fueron secuestrados por militares de la dictadura.

Años después, Rosa Tarlovsky de Roisinblit fue informada de que su segundo había nacido en cautiverio y criado por un militar de la Fuerza Aérea, hasta que finalmente, en el año 2000, pudo reencontrarse con él.

Durante casi 50 años, la presidenta honoraria de las Abuelas de la Plaza de Mayo participó en múltiples denuncias por delitos de lesa humanidad, secuestro y tortura, convirtiéndose en todo un símbolo de persistencia.

¿A los cuantos años murió Rosa Tarlovsky de Roisinblit?

Rosa Tarlovsky de Roisinblit nació el año de 1919 en Moises Ville, un pueblo de inmigrantes judíos en el campo de Santa Fe. Su muerte ocurrió el 6 de septiembre de 2025, habiendo cumplido 106 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Rosa Tarlovsky de Roisinblit?

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, nacida bajo el signo de Leo, reflejaba muchas de las características de este signo:

fuerte liderazgo

convicción inquebrantable

incapaz de quedarse callado ante la injusticia

¿Quién fue el esposo de Rosa Tarlovsky de Roisinblit?

Rosa Tarlovsky de Roisinblit conoció a su esposo Benjamín Roisinblit en el año 1951, cuando ambos coincidieron en Buenos Aires.

¿Quiénes fueron los hijos de Rosa Tarlovsky de Roisinblit?

Junto a su esposo Benjamín Roisinblit, Rosa Tarlovsky de Roisinblit tuvo una única hija a la que llamaron Patricia Julia.

Rosa Tarlovsky de Roisinblit recibió el amor de sus nietos en sus últimos años de vida, pues su hija tenía una bebé de 15 meses al momento de ser secuestrada y estaba embarazada de 8 meses de su segundo hijo.

Rosa Tarlovsky de Roisinblit (Redes Sociales)

¿Qué estudios tenía Rosa Tarlovsky de Roisinblit?

Rosa Tarlovsky de Roisinblit obtuvo el título de obstetra otorgado por la entonces Universidad Nacional del Litoral.

¿En qué ha trabajado Rosa Tarlovsky de Roisinblit?

“Ella recibía vida porque era obstetra, luego la dio al convertirse en madre”, recordaron en redes.

Asimismo, el trabajo de Rosa Tarlovsky de Roisinblit como activista y abuela buscadora, marcó un precedente en la búsqueda de verdad y justicia.

Aunque nunca pudo dar con el paradero de su hija o su yerno, su historia de amor cruzó fronteras.

Nietos se despiden de Rosa Tarlovsky de Roisinblit

La figura de Rosa Tarlovsky de Roisinblit quedó inmortalizado como símbolo de resistencia y amor, dejando un legado de dignidad y compromiso que atraviesa generaciones.

Su nieta Mariana, recordó a su abuela como una mujer que será “eterna”

— Dr. Perez (@princesamonto) September 6, 2025

Por su parte, su nieto Guillermo escribió: “Se fue mi Baba, Rosa y más allá de la tristeza que siento, me alivia pensar que después de 46 años vuelve a encontrarse con mi mamá y con su gran amor, mi abuelo Benjamín. Llegó el momento de su merecido descanso.”