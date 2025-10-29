La tarde del martes 28 de octubre de 2025 se registró un accidente automovilístico por el que varios monos, que estarían infectados de diversas enfermedades, terminaron sueltos en Mississippi.

Pero, ¿los monos sueltos en Mississippi representan algún tipo de peligro para los humanos? Te contamos todo lo que se sabe en torno al incidente.

BREAKING: Truck hauling monkeys allegedly infected with COVID and other infectious diseases overturns on highway in Mississippi, law enforcement says.



University says monkeys were not infected, per Fox10. pic.twitter.com/bT37Oz7Ji6 — Leading Report (@LeadingReport) October 28, 2025

Monos sueltos en Mississippi estarían infectados con enfermedades

Un camión propiedad de la Universidad de Tulane en el que se transportaban varios monos aparentemente infectados con diversas enfermedades, volcó en Mississippi, Estados Unidos.

La información que han emitido las autoridades señala que los animales que viajaban en la unidad y terminaron por escapar, están infectados con las siguientes enfermedades:

Hepatitis C

Herpes

Covid

Con respecto a ello, el Departamento del Sheriff del condado de Jasper declaró a medios locales que los monos sueltos en Mississippi forman parte de estudios biomédicos de la universidad.

Por ello, la autoridad local advirtió que los animales que escaparon luego del accidente deben ser manejados de forma especial, así como de equipo profesional.

Aunado a lo anterior, el Departamento del Sheriff indicó que los monos sueltos en Mississippi serían potencialmente agresivos, por lo que se pidió a la población evitar cualquier tipo de contacto directo.

Es decir que los monos sueltos en Mississippi sí representan un peligro operativo para humanos si hay contacto directo, por lo que recomendaron evitar acercamientos y reportar cualquier avistamiento.

Monos Rhesus (Especial)

Despliegan acciones de seguridad por monos sueltos en Mississippi

Tras el accidente, se informó que varios de los monos sueltos en Mississippi fueron sacrificados en el lugar donde volcó la camioneta, como parte del protocolo de bioseguridad.

En tanto, autoridades pusieron en marcha un operativo especial en el lugar de los hechos, debido a que el tránsito fue parcialmente cerrado mientras se despliega vigilancia especial en la zona.

La Universidad de Tulane envió un equipo técnico para recuperar a uno de los monos, pues en versiones se asevera que solo es un ejemplar el que sigue suelto luego de la accidente.

De la misma forma, se activaron medidas de contención y se evalúa el grado de riesgo zoonótico por la presencia de los monos sueltos en Mississippi infectados con virus que pueden transmitirse.