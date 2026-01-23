JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, comparó al país con el trasatlántico británico Titanic, cuya tragedia terminó con más de mil 500 muertos.

De acuerdo con el vicepresidente, el país tiene, efectivamente, una crisis de asequibilidad.

Sin embargo, las razones de ésta no están relacionadas con el gobierno de Donald Trump, y explicó por qué Estados Unidos se parece al Titanic.

La razón por la que JD Vance comparó a Estados Unidos con el Titanic

JD Vance señaló que “los demócratas hablan mucho de la crisis de asequibilidad” que se vive en Estados Unidos, hecho que aprovechó para comparar al país con el Titanic.

Y es que según el vicepresidente esta crisis se debe a las políticas de Joe Biden que llevaron a Estados Unidos a ser como el Titanic.

“No se puede arreglar el Titanic de la noche a la mañana. Reparar lo que está roto lleva tiempo” JD Vance

La analogía del vicepresidente de Estados Unidos se vio opacada por las críticas desde redes sociales, donde le recordaron que el Titanic no fue reparado, sino que se hundió luego de partirse por la mitad en abril de 1912.

Vicepresidente de Estados Unidos compara economía nacional con el Titanic

El vicepresidente de Estados Unidos decidió comparar la economía de su país con el Titanic, el barco trasatlántico que se hundió en el Océano Atlántico entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912.

Se trata de un barco en en su tiempo fue calificado por su diseñador como “insumergible” pero que terminó en el fondo del Océano Atlántico luego de chocar contra un iceberg; más de mil 500 personas murieron en esta tragedia.

A pesar de ello, JD Vance decidió comparar la economía de Estados Unidos y la crisis de asequibilidad que enfrentan sus ciudadanos con la embarcación y afirmó que “reparar algo roto lleva tiempo”.

Los restos del Titanic fueron localizados a 4 mil metros de profundidad, más de 70 años después de su accidente, en 1985.