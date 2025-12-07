Se reportó que unos drones dañaron la estructura que protegía a la planta nuclear de Chernobyl, lo cual ha provocado una alarma general en Ucrania.

Esto es lo que se sabe al momento.

La estructura que protegía a Chernobyl se rompió; encienden alarmas de seguridad

El escudo protector que contenía la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania, ha sido dañado a consecuencia de un ataque de drones a principios de este 2025, provocando que ya no pueda contener los residuos radiactivos.

De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el ataque de drones en Ucrania por parte de Rusia el pasado 14 de febrero del 2025, dañó la estructura que envolvía a la planta nuclear de Chernobyl.

Este 26 de abril es el Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernobyl (Mads Eneqvist / Unsplash)

Esto ha hecho que el escudo protector pierda su capacidad de contención de residuos tóxicos, por lo que requiere una reestructuración integral urgente para evitar que la contaminación radioactiva se llegue a esparcir a largo plazo.

Ucrania acusó a Rusia del ataque a Chernobyl, algo que el Kremlin negó; sin embargo, el impacto afectó el Nuevo Confinamiento Seguro (NCS) provocando un incendio y dañando el revestimiento protector alrededor.

El NSC es una enorme estructura de acero en forma de arco construida en el emplazamiento de Chernobyl con la función de cubrir el reactor número 4 y contener los residuos radiactivos tras su destrucción durante el accidente ocurrido en 1986.

“Se han llevado a cabo reparaciones temporales limitadas en el techo, pero una restauración oportuna e integral sigue siendo esencial para prevenir una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo. Se seguirá haciendo todo lo posible para apoyar las labores de restauración integral de la seguridad nuclear” Rafael Grossi, director general del OIEA

La estructura que hoy está dañada debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, fue construido en 2010 y se terminaron sus labores en 2019; cabe mencionar que fue diseñado para durar 100 años.