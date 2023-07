Los perros corgi de la reina Isabel II están deprimidos porque su nueva dueña no los saca a pasear.

Tras la muerte de la reina Isabel II, ocurrida el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años de edad, muchos se preguntaron qué pasaría con Muick y Sandy, sus dos perros corgi.

Días después, la interrogante fue resuelta cuando el príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II, informó que él y su exmujer, Sarah Ferguson, los adoptarían.

Muick y Sandy, corgis de la reina Isabel II en el funeral (Glyn KIRK / POOL / AFP)

Perros corgi de la reina Isabel II: Su nueva dueña explica por qué lleva tiempo sin sacarlos a pasear

A casi un año del anuncio, ha sido la propia Sarah Ferguson, de 63 años de edad, quien ha revelado que los dos perros corgi no están muy contentos con su nueva vida.

“Son corgi, están acostumbrados a que la gente venga y se los lleve de paseo. Así que me miran como diciendo ‘tienes los pies en alto, viendo el torneo de tenis de Wimbledon”, ha relatado Sarah Ferguson en su pódcast “Tea Talks, the Duchess and Sarah”.

La confesión llegó a través de su podcast “Tea Talks, the Duchess and Sarah”, donde la exmujer del duque de York, se excusó, diciéndo que no puede sacar a los corgis porque necesita quedarse en casa para recuperarse.

Esto último, debido a que recientemente Sarah Ferguson fue sometida a una operación de pecho después de que los médicos le detectaran cáncer de mama en fase inicial.

Ante ello, Sarah Ferguson dijo que se entretiene mirando los partidos de Wimbledon.

Sarah Ferguson, duquesa de York y madre de las princesas Beatriz y Eugenia, también contó que con los dos corgis de la reina Isabel II, ya son siete los perros que tiene en total.

La reina Isabel II tuvo más de 30 perros corgi durante su reinado

A lo largo de su reinado, la reina Isabel II tuvo más de 30 perros tipo corgi galés, raza a la que tenía especial devoción.

Tanto, que sus perros cogi fueron los únicos que la acompañaron durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

La mayoría de los corgis de Isabel II eran descendientes de Susan, su primer corgi, que recibió como regalo por su cumpleaños número 18, en 1944.