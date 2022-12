Pedro Castillo, expresidente de Perú, aprovechó que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está en su país, para solicitar una reunión urgente con este Organismo .

Sin embargo, señaló a través de un comunicado, teme que los integrantes de la CIDH no lo visiten por presiones políticas.

A Pedro Castillo se le dictó 18 meses de prisión preventiva el 14 de diciembre de 2022, acusado de los delitos de rebelión y conspiración.

La CIDH no ha contactado a la defensa de Pedro Castillo: Wilfredo Arturo Robles, abogado del expresidente de Perú

Mediante una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter, dirigida a la comunidad internacional y al pueblo de Perú , el expresidente Pedro Castillo, señaló que se encuentra “privado de sus derechos”.

Es por esta situación que aprovechó la visita que realiza un comité de la CIDH al país sudamericano para compartir dicho mensaje .

Indicó que, el pasado 20 de diciembre de 2022, a través de su defensa legal y de la Red Nacional de Derechos Humanos, solicitó una reunión con la CIDH.

Puntualizaron que dicha reunión había sido confirmada por la Secretaría Técnica del Organismo , pero, hasta el momento la CIDH no ha contactado a la defensa del ex presidente para poder efectuarla y temen que la razón para que no se lleve a cabo la reunión es por “posibles presiones políticas”.

“La Secretaría Ejecutiva de este Organismo respondió: Dentro de la agenda del equipo técnico de la CIDH, se encuentra una visita al Sr. Pedro Castillo”. “Al momento de publicar este comunicado la CIDH no ha contactado con la defensa del Sr. Presidente, a los fines de concretar detalles de la reunión, temiendo que esta reunión no se dé por posibles presiones políticas.” Wilfredo Arturo Robles, abogado de Pedro Castillo, expresidente de Perú

Defensa del expresidente Pedro Castillo pide que la visita del comité de la CIDH no sea utilizado políticamente en favor del gobierno de Dina Boluarte

La defensa del expresidente de Perú, Pedro Castillo, pidió también “estar alertas”, ante la visita del comité de la CIDH , pues señalan que puede utilizarse políticamente en favor del Gobierno de Dina Boluarte, al cual calificó de ser un “Gobierno de facto”.

De igual forma, comentaron que la CIDH no ha respondido por una medida cautelar que se solicitó por parte de la defensa de Pedro Castillo, en beneficio del acusado.

Comunicado emitido por la defensa de Pedro Castillo, el abogado Wilfredo Arturo Robles (Cortesía )

Familia de Pedro Castillo ya se encuentra bajo asilo político en México; agradecieron a AMLO por su solidaridad

Lilia Paredes, esposa del expresidente de Perú, Pedro Castillo, llegó a México el 21 de diciembre de 2022, luego de recibir asilo político por parte del gobierno mexicano .

Agradecieron al gobierno de AMLO por su solidaridad, al tiempo que el presidente mencionó que nuestro país no romperá relaciones diplomáticas con el país sudamericano , luego de que brindar asilo polítco a la familia de Pedro Castillo trajera consecuencias para el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy.

¿Qué es la CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cual se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

