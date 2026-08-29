Se emitió una alerta roja en los Países Bajos por la circulación de peligrosas pastillas de éxtasis con el rostro de Donald Trump.

El Instituto Trimbos advirtió que estas dosis contienen altos niveles de PMMA, una sustancia mucho más tóxica que el componente habitual de estas drogas.

Debido a que sus efectos tardan en manifestarse, los usuarios corren un riesgo elevado de sufrir una sobredosis o un golpe de calor mortal al ingerir unidades adicionales.

Emiten alerta por pastillas de éxtasis con la cara de Donald Trump que podrían ser mortales

Las pastillas de éxtasis con la cara de Donald Trump han desatado una alerta roja sanitaria en los Países Bajos debido a una combinación de factores químicos y fisiológicos altamente peligrosos.

Pastillas con la cara de Donald Trump provocan alerta (@VentanaPub / X )

A diferencia de las tabletas de éxtasis convencionales, que tienen como ingrediente activo el MDMA, estas pastillas contienen una concentración extremadamente alta de para-metoximetanfetamina (PMMA).

El PMMA es un compuesto químico de alta toxicidad que se asemeja al MDMA pero altera de forma crítica el comportamiento de la droga en el cuerpo.

El mayor peligro del PMMA radica en su lento tiempo de absorción, ya que mientras que el MDMA suele actuar de forma rápida, sus efectos tardan mucho más tiempo en manifestarse en el sistema nervioso y generalmente carecen del efecto estimulante inicial.

Esta demora provoca que los consumidores crean erróneamente que la dosis inicial no les hizo efecto.

Como consecuencia, muchas personas ingieren dosis adicionales, acumulando cantidades letales de la sustancia en su organismo que desencadenan una intoxicación grave o sobredosis de forma imprevista.

Cuando la sustancia finalmente hace efecto, produce un impacto devastador en el cuerpo, genera un aumento descontrolado y extremo de la temperatura corporal (golpe de calor o sobrecalentamiento del organismo).

Esta condición de calor excesivo daña directamente los órganos vitales, provocando fallos multiorgánicos potencialmente mortales.

El consumo también puede manifestar síntomas graves como náuseas, taquicardia severa, convulsiones epilépticas, pérdida del conocimiento y, en los casos más extremos, la muerte directa.

Autoridades recomiendan no consumir pastillas de éxtasis con la cara de Donald Trump

La advertencia máxima fue emitida por el Instituto Trimbos (organismo neerlandés de salud mental y adicciones) tras detectar y analizar muestras de estas pastillas de color verde y amarillo en su red nacional de monitoreo.

La recomendación más importante y categórica de las autoridades es no ingerir estas pastillas con el rostro de Donald Trump bajo ningún motivo o concepto debido a su alta toxicidad y riesgo mortal.

Si una persona ya ha ingerido la sustancia, debe acudir a los servicios médicos de urgencia de inmediato, sin esperar a que aparezcan los síntomas.

Esto es fundamental debido a que el PMMA tiene un efecto retardado que puede tardar varias horas en manifestarse en el cuerpo.

Si una persona ya experimenta efectos graves tras la ingesta, se debe llamar inmediatamente a urgencias médicas e intentar tranquilizar y mantener en calma a la persona afectada mientras llega la ayuda profesional.

Se advierte a los usuarios que el color, la forma o el diseño visual grabado no garantizan en absoluto la pureza ni la composición química del estupefaciente y un mismo diseño puede variar drásticamente en su peligrosidad.

Aunque se han registrado antecedentes similares en Europa, esta nueva variante preocupa por su letal composición química.

Afortunadamente, hasta el momento de emitirse la alerta, los servicios de salud no han registrado personas hospitalizadas ni decesos confirmados vinculados a este lote específico de pastillas.