Los pasajeros que viajen a Canadá deben presentar su prueba negativa PCR, realizada dentro de las 72 horas antes de abordar.

México.- Esta madrugada, decenas de pasajeros mexicanos perdieron su vuelo hacia Canadá, porque no presentaron su resultado negativo de la prueba PCR de Covid-19.

El pasado 5 de enero, el Gobierno de Canadá informó que a partir de las 11:59 del 6 de enero, todos los pasajeros aéreos de cinco años en adelante deberán presentar un resultado negativo de la prueba PCR antes de abordar el vuelo, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) debe ser realizada dentro de las 72 horas anteriores a la salida programada hacia Canadá, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Jornaleros pierden vuelo a Canadá

Sin embargo, varios pasajeros que pretendían viajar a Canadá no presentaron su prueba. Abel García, originario de Guanajuato, trabaja desde hace 27 años en ese país y perdió su vuelo, de acuerdo con un testimonio a Televisa.

Varios jornaleros que intentaron viajar durante la madrugada a Toronto, Canadá no pudieron realizarlo, porque no se realizaron la prueba PCR. El pasajero Rodrigo Suárez dijo que eran más de cien personas las que no pudieron realizar su vuelo y tuvieron que regresarse a sus lugares de origen, informó Televisa.

“Pues yo en mi caso no pude hacerme el estudio. Me hice otro estudio, pero no sé qué nos requieren. Éramos la verdad más de cien paisanos los que no pudimos salir” Rodrigo Suárez

Otras medidas en los vuelos a Canadá

Además, los pasajeros aéreos deben de cumplir un periodo de cuarentena de 14 días, el plan es revisado por el Gobierno de Canadá. “De no ser adecuado, les será exigido cumplir con dicho requerimiento en una instalación de cuarentena federal”, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asimismo, todos los pasajeros rumbo a Canadá deben utilizar la aplicación ArriveCAN, disponible para todos los dispositivos móviles o crear una cuenta en el sitio web.

La violación de cualquier requisito establecido por el Canadá, se demarca como un delito, de acuerdo con la Ley de Cuarentena y las sanciones son de hasta seis meses de prisión y/o el pago de 750 mil dólares canadienses de multa.