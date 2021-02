Francisco platicó para el libro "La salud de los papas" sobre los problemas que ha tenido en su vida

México.- Jorge Bergoglio, el papa Francisco, dijo que quiere morir en el Vaticano en Roma y no regresar a su natal Argentina.

El papa Francisco hizo la declaración el 16 de febrero de 2019 para el libro "La salud de los papas. Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco" , del periodista Nelson Castro. El primer capítulo fue publicado ayer 27 de febrero en exclusiva para el medio argentino La Nación.

El papa Francisco declaró en entrevista que no le teme a la muerte y espera morir siendo papa o durante su retiro. Sin embargo, no piensa regresar al país sudamericano porque “le aflige” los problemas que están sucediendo.

"(Quiero morir) siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito, y en Roma. A la Argentina no vuelvo" Papa Francisco

El papa Francisco tuvo problemas pulmonares y ansiedad

El papa Francisco platicó con Nelson Castro sobre la salud y los problemas que ha tenido a lo largo de su vida. Entre ellos un problema pulmonar severo y neurosis ansiosa.

Jorge Bergoglio recordó que aunque mantiene sus dos pulmones en 1957 fue operado para extirparle el lóbulo superior del pulmón derecho porque tenía tres quistes . A la fecha, el papa no tiene secuelas.

El papa Francisco también platicó sobre la neurosis ansiosa que sufre desde hace décadas. Durante la dictadura de Argentina (1976-1986),cuando era provincial de los jesuitas y tuvo que ayudar a esconder gente para sacarla del país y evitar que la asesinaran, acudió a una psiquiatra durante seis meses una vez por semana.

En la actualidad el papa Francisco sigue teniendo episodios de ansiedad y nunca más consultó a una persona especialista en psicología, ha encontrado sus propios métodos para sentirse mejor.

"Tengo bastante domada la ansiedad. Cuando me encuentro ante una situación o debo enfrentar un problema que me produce ansiedad, la atajo. Tengo distintos métodos para hacerlo. Uno de ellos es escuchar Bach. Me serena y me ayuda a analizar los problemas de una manera mejor" Papa Francisco

