Una amenaza de bomba y explosión pusieron en riesgo el Oktoberfest de Múnich, por lo cual tuvo que ser cerrado temporalmente.

Las autoridades alemanas han cerrado temporalmente el Oktoberfest este miércoles 1 de octubre tras la amenaza de una bomba; aparentemente, el autor sería el mismo que provocó una explosión en Múnich.

Oktoberfest de Múnich cierra temporalmente por amenaza de bomba

El Oktoberfest de Múnich es el festival de cerveza más grande del mundo, atrayendo a al menos 6 millones de personas de todo el mundo.

Sin embargo, ante el riesgo de una amenaza de bomba tras una explosión en Múnich, las autoridades decidieron cerrar el festival.

The Oktoberfest beer festival in Munich will remain shut for a couple of hours after police said they discovered explosives in a residential building in the north of the city that caught fire and left one person dead https://t.co/Fiv9gyc9fX pic.twitter.com/aFjxu6Uf33 — Reuters (@Reuters) October 1, 2025

Y es que durante la madrugada de este miércoles 1 de octubre, hubo una explosión en un edificio residencial, que de acuerdo con la policía de Múnich fue intencional y parte de una disputa.

Se cree que al menos una persona está relacionada con la explosión, aunque no se sabe si es que la persona que resultó muerta, fue el autor de dicho ataque o alguien más.

Posteriormente, las autoridades descubrieron una amenaza de bomba en el Oktoberfest de Múnich en una carta del presunto autor.

Por lo que la policía revisó todo el recinto del Oktoberfest de Múnich en busca de explosivos, pidiendo a los trabajadores que abandonaran el área.

Es por eso que el festival de cerveza más grande del mundo, estará cerrado hasta las 5:00 pm hora local de este miércoles.

El Oktoberfest de Múnich comenzó desde el pasado 20 de septiembre y concluye el 5 de octubre.

Cabe recordar que en 1980, hubo un atentado durante el Oktoberfest de Múnich por parte de un estudiante neonazi identificado como Gundolf Koehler.

Esto ocurrió el 26 de septiembre de 1980 en donde 13 personas murieron y al menos 200 más resultaron heridas.