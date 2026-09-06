Mediante una resolución, la Asamblea General de la ONU aprobó el uso de un mapa mundial nuevo el cual sustituye el diseño usado desde 1569.

La decisión fue impulsada por Togo y respaldada por 164 países.

Aunque tuvo seis abstenciones Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania, así como un voto en contra presentado por los Estados Unidos.

ONU aprueba nuevo mapa mundial y deja atrás el diseño usado desde 1569

La ONU busca que se abandone de forma gradual la proyección cartográfica Mercator, que se usaba desde el año 1569 para dar paso al nuevo modelo Equal Earth.

El objetivo de la ONU es sustituir el antiguo mapa mundial por uno que se más fiel al tamaño real que tienen los continentes.

Mapa Equal Earth (Especial)

En especial la dimensión de África, que en la proyección Mercator aparece muy pequeño, incluso con un tamaño similar a Groenlandia.

Cabe señalar que la resolución de la ONU no es de tipo vinculante.

No obstante, sí se presentarán cambios a los mapas que usen las instituciones de la ONU como UNESCO y demás organismos internacional.

El modelo Equal Earth que propuso la ONU brindará una “representación más precisas del tamaño de los continentes”.

Durante la resolución en la ONU, Robert Dussey, ministro de Exteriores de Togo, expresó que los proyecciones cartográficas no reflejan la “superficie real de los continentes”.

Para el funcionario, el uso de esos mapas ha incidido en la percepción de generaciones sobre la dimensión del mundo.

Contribuyendo a “minimizar de forma simbólica el tamaño de África y otras regiones”, haciendo que se tenga una visión “desequilibrada” de la geografía.