El diario estadounidense New York Times, puso en duda la confianza que dan funcionarios estadounidenses a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

Este martes, el New York Times publicó un artículo en donde cuestiona la confianza otorgada al embajador Ken Salazar.

Conforme a los señalamientos de la publicación, Ken Salazar habría sido enviado a México para consolidar una buena relación con AMLO.

No obstante, de acuerdo con The New York Times, algunos funcionarios consideran que la relación cercana entre AMLO y Ken Salazar pudiera perjudicar los intereses de los estadounidenses.

Además, de “envalentonar” a AMLO con la imagen suave que se ha brindado.

Ante dichas declaraciones, AMLO respondió durante la conferencia mañanera de hoy 5 de julio y aseguró que Ken Salazar, a quien nombró su amigo, es un hombre bueno y responsable, que defiende a su país.

The New York Times cuestiona la relación de Ken Salazar y AMLO

Este martes New York Times compartió diversas declaraciones anónimas de funcionarios estadounidenses que se dijeron preocupados por la “acogedora” relación entre AMLO y Ken Salazar.

De acuerdo con la publicación del diario estadounidense, Ken Salazar contradice las políticas de su país con tal de alinearse con las de AMLO.

Llevando más allá la petición de entablar una buena relación entre AMLO y él, con la cual estaría asegurando un avance en la agenda de la Casa Blanca en México.

Sin embargo, el principal objetivo de Ken Salazar habría llegado a comprometer los intereses de Estados Unidos en el proceso y no ha generado ganancias en políticas para Biden.

“Pero existe una creciente preocupación dentro de la administración de que el embajador puede haber comprometido realmente los intereses de EE. UU. en el proceso, y no ha aprovechado la relación para ganar políticas cuando Biden más las necesita”. New York Times

AMLO y embajador Ken Salazar (@USAmbMex)

Relación de Ken Salazar con AMLO no ha ayudado a Joe Biden

El New York Times también mencionó que la relación cercana entre AMLO y Ken Salazar no ha beneficiado a Joe Biden.

Pues, según el periódico no se sabe si el enfoque suave de la administración realmente está funcionando, o simplemente está “envalentonando” a AMLO.

Haciendo que desafíe la influencia estadounidense y socave las salvaguardias democráticas, señalando como principales puntos:

Su inasistencia a la Cumbre de las Américas 2022, lo cual habría generado una ola de desaires para Joe Biden por parte de otros presidentes de las naciones de América.



Las políticas que perjudican a los empresarios estadounidenses, refiriéndose a la reforma eléctrica.



Su constante ataque a una organización financiada por Estados Unidos, que habrían logrado que Ken Salazar pidiera investigar y en su caso retirar dichos fondos.



A pesar de dichas declaraciones, y los señalamientos de que altos funcionarios de Estados Unidos son quienes desconfían de Ken Salazar, el gobierno de Joe Biden ha mostrado su apoyo al embajador.

Asegurando que Ken Salazar mantiene una relación cercana con AMLO para promover los intereses de Estados Unidos.

“Algunas de las críticas que se le hacen se deben a que se está involucrando muy activamente con este gobierno, pero, francamente, lo está haciendo para tratar de promover los intereses de Estados Unidos” Juan González, el principal asesor de Biden para América Latina.

Joe Biden (Patrick Semansky / AP)

AMLO responde a señalamientos de The New York Times

Tras el artículo del New York Times, AMLO mostró su apoyo a su amigo Ken Salazar, a quien describió como un buen hombre.

El presidente mexicano dijo que Ken Salazar es un hombre sensato y un político muy responsable, que viene “de abajo”.

Asimismo, resaltó su origen mexicano y simpatía, así como la amistad que tiene con Joe Biden, manifestó que es una buena persona y que tienen una relación extraordinaria.

También mencionó que Ken Salazar defiende a su país, pero los del New York Times “están con la idea de que deben someternos”, refiriéndose a México.

“Es un hombre responsable que defiende a su país (...) es una gente de lo mejor, pero los del New York Times están con la idea de que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia, no, México es un país independiente, libre, soberano, no se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía”. AMLO